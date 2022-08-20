Başkan Ergün, 2 milyar 675 milyonluk projeleri Manisalılarla paylaştı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Manisa programında, Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan on binlerce vatandaşa seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan eserlerin arasında, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 2 milyar 675 milyon TL değerindeki yatırımlarının da yer aldığını belirten Başkan Ergün, “Siyasi kaygı gütmeden, siyasi şova izin vermeden ve ayrım yapmadan; ’kendimizi düşünerek değil’, ’kentimizi düşünerek’ çalışıyoruz" dedi.

Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda Manisalılara seslenen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Çağ açıp çağ kapatan padişahların yetiştiği, tarih öncesi devirlere tanıklık etmiş bu kadim şehir; bugün, özel bir güne daha ev sahipliği yapıyor. Sanayisi ve tarımsal üretimiyle ülkemizin ekonomik gelişiminde söz sahibi olan güzel Manisa’mıza; Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin önderliğinde bugüne kadar yüzlerce projenin ve hizmetin altına imza atmış olmanın mutluluğu, gururu ve huzuruyla karşınızdayım” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehrimize kazandırılan proje ve yatırımların açılışını gerçekleştireceğini belirten Başkan Ergün, “Bu yatırımların içinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzce şehrimize kazandırdığımız 2 milyar 675 milyon lirayı bulan projelerimiz de mevcut. Üretken belediyecilik ve mali disiplin anlayışımızla geçtiğimiz yıl, 30 Büyükşehir Belediyesi arasında ‘Bütçe Performans Birincisi’ olduk. Bütçesinden yatırımlara en fazla kaynak ayıran belediyeler arasında da her zaman zirvede olduğumuzu ayrıca ifade etmek istiyorum. Rekorlar kırdığımız asfalt çalışmalarından altyapılara, atıksu arıtma tesislerinden prestij caddelere, modern spor tesislerinden kırsal kalkınma desteklerine ve sosyal yardımlara kadar onlarca hizmet ve yatırımımız için Büyükşehir olduğumuz günden yani 2014 yılından bugüne kadar 5 milyar liranın üzerinde bir yatırım yaptık. Bugün de hayırlısıyla 2 milyar 675 milyon liralık yatırımlarımızın toplu açılışını gerçekleştiriyoruz. Sevdamız olan Manisa’mız için, sevdamız olan güzel ülkemiz için, bu kadim milletin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlemesi için, tüm gücümüzle sahada yer alarak hemşerilerimizin hizmetindeyiz” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımlarıyla 2017 yılında Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Sahasının açılışını yaparak Manisa’nın 40 yıllık çöp sorununu tarihe gömdüklerini ifade eden Başkan Ergün, “Bu önemli tesise kazandırdığımız Biyokütle ve Biyogaz Enerji Üretim Tesisi’nin de hayırlısıyla bugün açılışı gerçekleştiriliyor. Bu tesisimizin maliyeti ise 90 milyon Avro’dur. Bugünün parasıyla 1 milyar 650 milyon liralık bir yatırımdan bahsediyoruz. Ülkemizin enerji ihtiyacına destek olacağımız bu projeyle 24,6 megawattlık enerji üreterek yaklaşık 102.480 hanenin enerji ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Seyitli mahallemize ve Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisimize kazandırdığımız Güneş Enerji Santralleriyle de enerji yatırımlarımızın çerçevesini genişlettik. Çünkü hepimiz biliyoruz ki enerji olmazsa üretim de olmaz, ekonomik kalkınma da olmaz” dedi.

Açılışı yapılacak diğer Büyükşehir hizmetlerini sıralayan Başkan Ergün, şunları söyledi: “Manisa’mıza prestij katacak bir diğer büyük projemiz ise 507 milyon lira yatırım yaptığımız Büyükşehir Belediye Hizmet Binamız, 5 Yıldızlı Otel ve AVM’den oluşan kompleksimizdir. Bugün burada bu prestij projemizle birlikte Manisa’mıza kazandırdığımız Alaşehir Merkez ve Kavaklıdere mahallesi atıksu arıtma tesislerini, gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel olan prestij caddelerini, Tevfik Lav, Tarık Almış ve Fikri Bayrıl spor tesislerini, Gördes Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Aquapark’ı, Evsel Atıkların Trenle Taşınması Projesi ve Transfer İstasyonlarını, Karaçay Alanını, Kırkağaç ilçemiz Kapalı Halı Saha, İtfaiye Binası ve Belediye Şantiyesi, Kula ilçemiz Sokak Sağlıklaştırma projemizi, Tapduk Emre ve Yunus Emre Türbesi Çevre ve Meydan Düzenlemesi ile Jeopark Ziyaretçi Merkezini, geçtiğimiz yıl 1.313 kilometre ile rekor kırdığımız asfalt çalışmalarını, Akhisar ilçemiz Karabörklü Cami’yi, Demirci ilçemiz Küpeler Camii restorasyonunu, Akpınar İçme Suyu Arıtma Tesisi Geri Kazanım Tesisini ve Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisinin açılışını hayırlısıyla gerçekleştireceğiz”

Projelerin Manisa’ya hayırlı olmasını dileyen Başkan Ergün, “Birbirinden güzel, hemşerilerimizin ihtiyacı olan, yalnızca bugünü değil şehrimizin geleceğine yönelik planlamaları içeren bu önemli projelerimizin Manisa’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gösterdiğiniz teveccühle bizleri 2009 yılında bu makamlara seçtiniz. Bizler de Manisa’mız için, bu güzel şehirde yaşayan tüm vatandaşlarımız için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Siyasi kaygı gütmeden, siyasi şova izin vermeden ve ayrım yapmadan; ’kendimizi düşünerek değil’, ’kentimizi düşünerek’ çalışıyoruz. Çünkü biz, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin ‘önce ülkem ve milletim’ ilkesini kendimize şiar edindik” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Manisa’da ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getiren Başkan Ergün, “Sizlerin önderliğinde yaşam standartları daha gelişmiş ve daha yaşanabilir bir Manisa inşa etmek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Bu süreçte bizlere sağladığınız destekler nedeniyle başta değerli şahsınız olmak üzere, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye, tüm bakanlarımıza, Cumhur İttifakı milletvekillerimize, şehrimize katkıda bulunan, taş üstüne taş koyan herkese hemşerilerim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.