Başkan Ergün: “17 mahallenin daha alt ve üst yapısı için yer teslimleri yapıldı”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler, Yunusemre, Köprübaşı, Selendi, Turgutlu ve Salihli ilçesinde köyden mahalleye dönüşen 17 yerleşim yerinde daha alt ve üstyapı çalışmalarının yapılması için yer teslimlerinin yapıldığı müjdesini paylaştı.

MASKİ’nin 2021 yılı Genel Kurul Toplantısında köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki alt ve üstyapı yatırımlarını da anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “2020 yılı sonunda 26 mahallede altyapı ve üstyapı çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Bu çalışmalarımızda artık yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Bu mahallelerimize 2021 yılında 17 mahalleyi daha ekledik. Bazı mahallelerimizde işlerimiz devam ederken yeni başladığımız ve yer teslimini yaptığımız mahallelerimizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şehzadeler ilçemiz Sancaklıkayadibi ve Sancaklıçeşmebaşı mahallelerinde kanalizasyon hattı döşeme işine start verdik. Sancaklıiğdecik mahallemizde de kısa bir süre içerisinde iş başı yapacağız. Köprübaşı ilçemiz Armağan, Bozburun, Çarıklar, Selendi ilçemiz Çıkrıkçı, Zıramanlar, Yeşil, Turgutlu ilçemiz Çampınar, Çıkrıkçı, Kurudere, Salihli ilçemiz Yağmurlar, Kemerdamları, Gökçeköy, Şehzadeler ilçemiz Güzelköy, Yunusemre Koruköy, Otmanlar, Seyitli ve Türkmen mahallerinin de sözleşmeleri imzalandı ve yüklenici firmalara yer teslimi yapıldı. Ayrıca Turgutlu ilçe merkezimizde her yağmurda hemşerilerimize zor anlar yaşatan altyapı problemini de çözüme kavuşturduk. 5,5 kilometre yağmur suyu, 2 kilometre kanalizasyon ve 1 kilometre içme suyu hattı ile birlikte 57 bin metrekare kilit parke döşeyerek hemşerilerimizi altyapı sıkıntılarından kurtardık. Meclis üyelerimizde Turgutlu merkezde yaptığımız çalışmaları yakından takip etmiştir” ifadelerini kullandı.