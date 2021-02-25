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Başkan Dutlulu, ‘Balkan İşbirliği Toplantısı’na katıldı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İzmir’de düzenlenen ‘Balkan İşbirliği Toplantısı’na katıldı.

MANİSA 25.02.2021, 17:40
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Başkan Dutlulu, ‘Balkan İşbirliği Toplantısı’na katıldı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İzmir’de düzenlenen ‘Balkan İşbirliği Toplantısı’na katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Balkan Masası Başkanı Faik Öztrak ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in katılım gösterdiği, Bornova Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Balkan İşbirliği Toplantısı’na, Akhisar Balkan Göçmenleri Derneği yönetimi ile birlikte katılan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu yaptığı konuşmada Akhisar’da göçmenlerin kardeşçe ve dayanışma içerisinde olduğunu ve bu birlikteliği daha da güçlendirmek için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu, Balkanlarda yaşayan Türklerin asimilasyona uğramaması için AB’nin yaptığı nüfus tespit çalışmalarını çok önemsediklerini dile getirdi.

“Akhisar’da iletişim ve işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz”

Kendisinin de bir göçmen olduğuna dikkat çeken Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Akhisar bir göçmen şehri. Ben de bir göçmen çocuğu olarak burada sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Akhisar’ın temel yapısında göçmenlerin yeri çok önemlidir. Hepsi Cumhuriyetçi, Atatürkçü, çalışkan, dürüst ve iyi insanlardır. Balkan ve Rumeli göçmenleri arasındaki iletişimi, dayanışmayı ve birlikteliği sağlamak ve güçlendirmek amacıyla hayata geçen Balkan Masası’nı çok önemsiyoruz. Bu konudaki çalışmaları için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız ve Balkan Masası Başkanı Faik Öztrak’a ile CHP Grup Başkanvekilimiz Özgür Özel’e, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm yerel yönetimlere çok teşekkür ederim. Bize düşen görev bundan bağlarımızı yeniden güçlendirmek ve daha güzel bağlar kurmaktır. Ben de en kısa zamanda babamın memleketini ziyaret etmek istiyorum ve çok da güzel bir kardeş şehir bulacağımıza inanıyorum. Göçmen nüfusunun yoğun olduğu Akhisar’ımızda tüm varlığımızla, kardeşçe ve dayanışma içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Ben de bir göçmen çocuğu olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Balkan Masası sayesinde Rumeli ve Balkan Dernekleriyle iletişim ve işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

Balkan Masası çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor

CHP Balkan Masası olarak amaçlarının Balkanlar’daki soydaşlarıyla dayanışma, iletişim ve iş birliğini artırmak olduğunun vurgusunu yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balkan Masası Başkanı Faik Öztrak, Balkanlarda yapılan nüfus tespit çalışması ve seçimleri çok önemsediklerini aktararak, “Bu coğrafyada yakın tarihimizde önemli acılar yaşadık. Makedonya tarihinde sürgün ve katliamlar Balkan Savaşı ile başladı. Dünyanın belki de en büyük görüp göreceği soykırımları yaşadık ama bunları çok konuşmadık. Daha dün gibi hatırlıyoruz. Bosna Hersek’teki katliamı nasıl unutabiliriz? Bu dönemde Kuzey Makedonya nüfus sayımı var. Temsilde adalet ve pek çok hakkın kullanılması için bunu önemsiyoruz.” dedi.

“Bu konuyu önemsiyoruz ”

CHP’nin Balkan Masası çalışmasına çok büyük bir önem verdiğini belirten CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel de şu açıklamalarda bulundu: “Balkan Masası başta Faik Öztrak ve milletvekillerimizin çok önem verdiği ve partimizin çok önemsediği bir çalışma. Göçün iki sorunu vardır; artık ayrıldığınız yerden değilsinizdir. Gittiğiniz yerde de her şey yolunda değilse oradan da değilsinizdir. Burada derneklerin ve siyasetin emeği çok önemlidir. Bunu açmanın yolu buradan geçiyor. Gelenin geldiği yer ile entegrasyonunun, geldiği yerle bağlantısının kopmaması gerekiyor. Avrupa Birliği’nin demografik yapı tespit çalışmasında Balkan toplumu ile ilgili yapılan hassasiyet çağrısını önemsiyoruz.”

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise amaçlarının işbirliği içerisinde iletişim ve bütünlük sağlamak olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "Bulgaristan’dan göç etmiş bir ailenin ferdi olarak burada bulunmaktan büyük onur duyuyorum. Balkan davasında Balkan Türklerinin mücadelesinde katkı koyan tüm insanları selamlıyorum. Bugünkü toplantının Balkan Türklerinin başarıya oluşmasında önemli bir kilometre taşı olmasını umut ediyorum" dedi.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu ise, "Uzun yıllar Balkanlar’da ciddi sıkıntılar yaşadık. 100 yıl önce anavatanımız Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldık. Balkanlar’da yaşayan yaklaşık 10 milyon insanımız var. Farklı yerlere göç ediyorlar. O insanlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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