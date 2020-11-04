Başkan Dutlulu: "Akhisar’da 30-40 yıllık evlerin hepsinin incelenmesi lazım"

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediye meclis toplantısında 2020 yılı içerisinde meydana gelen depremlere dikkat çekerek, "Bugüne kadar yapılan imar revizyonlarında hep belediyeye ’nasıl bedava arsa sağlarız’ gibi bir düşünce hakim olmuş. Biz buna izin vermeyeceğiz. Akhisar’ın da bir deprem bölgesi olduğunu unutmayalım ve yaşanabilecek risklere karşı şehrimizin gelecekteki 30 yılını planlayalım istiyoruz. Bunun için düğmeye bastık. 30-40 yıllık evlerin hepsinin incelenmesi lazım. Uzmanların yer alacağı komisyon bu konuları tüm detayları ile inceleyecek" dedi.

Akhisar Belediyesi 2020 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında yapıldı. 13 maddelik meclis toplantısı öncesi Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu Ege Denizi’nde meydana gelen ve İzmir’de derin acılara sebep olan 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Dutlulu, "Elif bebek 65 saat sonra, Ayda bebek 91 saat sonra enkaz altından canlı olarak kurtarıldı. Acıların içinden bir ışık gibi yükseldiler ve hepimizi gözyaşlarına boğdular. Gece gündüz arama-kurtarma çalışmalarında çalışan kahraman ekiplere ne kadar teşekkür etsek azdır. Kendilerine minnettarız. Hepinizin bildiği gibi Akhisar olarak geçtiğimiz aylarda depremler sebebiyle biz de zor zamanlar geçirdik. Bu noktada İzmir’in ve İzmir halkının yaşadığı zorlukları yakından biliyoruz. Depremin hemen ardından kriz masamızı oluşturduk ve İzmir’in yaralarını sarmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyeleri ile iletişime geçtik. Ardından acil müdahale ekiplerimiz ile birlikte bölgeye hareket ederek depremzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşıladık. Hala İzmir’deki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.Duyarlı Akhisar halkının gösterdiği büyük dayanışma örneği, bizleri her zaman olduğu gibi yine duygulandırdı. Yapmış olduğumuz dayanışma çağrısına 7’den 70’e tüm Akhisarlılar güçleri yettiğince yardımda bulundular. Biz de toplanan yardımları hızlı bir şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesinin afet koordinasyon merkezlerine ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar 7 araç dolusu yardımı İzmir’deki depremzedelere ulaştırdık. Gün içerisinde halkımızdan gelen yardımları akşam saatlerinde yine İzmir’e ulaştıracağız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diliyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi daha büyük afetlerden korusun” dedi.

İmar revizyonu önergesi oy birliği ile kabul edildi

Başkan Dutlulu, Akhisar ve Türkiye genelinde 2020 yılı içerisinde meydana gelen depremlerin ardından Akhisar’ın imar revizyonu için meclise bir önerge sundu. Başkan Besim Dutlulu, önergede şu ifadelere yer verdi: “Son yaşadığımız depremler, geçtiğimiz yıllarda kentsel dönüşüm çalışması yapmak amacıyla imar yasağı konan bölgemiz ve yine geçtiğimiz yıllarda başlatılan fakat tamamlanamayan imar revizyonu çalışmalarının hızlandırılarak tamamlanması gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Ülkemizde sık sık yapılan imar revizyonları, şehirlerin geleceğini kurtarmak yerine rant sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Hem kentsel dönüşümün hem de imar revizyonunun, şehrin imar sorunlarına çare olabilmesi için ortak akıl ve şeffaflık en önemli etkendir. Akhisar Belediyesi olarak, bu dönem kentsel dönüşüm ve imar revizyonundan rant beklentimiz yoktur ve bundan sonra da olmayacaktır. İmar revizyonundan elde edilecek gelirler, yine kentimizin imar sorunları, kentsel dönüşümü ve depreme karşı alınacak önlemler için kullanılacaktır. Bu bilgiler ışığında, şehrimizin kentsel dönüşümü ve imar revizyonu ile ilgili genel prensiplerimizi oluşturmak amacıyla, 5’i meclis üyelerimizden olmak üzere, İmar ve Şehircilik Müdürümüz ve müdürlüğümüze bağlı teknik personelimiz ile Akhisar mimarlar ve inşaat mühendisleri odalarının başkanlarından oluşan bir çalışma komisyonu kurulmasını teklif ediyorum” dedi.

Ardından yapılan oylamada, Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun önergesi oy birliği ile kabul edildi.

"30-40 yıllık evlerin hepsinin incelenmesi lazım"

Daha sonra konuşmasına devam eden Başkan Dutlulu, “Akhisar’da bugüne kadar depreme karşı önlem almak için elle tutulur gözle görünür bir şey yapılmadı. Bugüne kadar yapılan imar revizyonlarında hep belediyeye nasıl bedava arsa sağlarız gibi bir düşünce hakim olmuş. Biz buna izin vermeyeceğiz. Akhisar’ın da bir deprem bölgesi olduğunu unutmayalım ve yaşanabilecek risklere karşı şehrimizin gelecekteki 30 yılını planlayalım istiyoruz. Bunun için düğmeye bastık. 30-40 yıllık evlerin hepsinin incelenmesi lazım. Uzmanların yer alacağı komisyon bu konuları tüm detayları ile inceleyecek. Daha önceki dönemlerde Akhisar’da bir alan belirlenmiş ve burada kentsel dönüşüm yapacağız denilmiş. Ardından o bölgeye imar yasağı getirilmiş. İnsanlar da mağdur olmuş. Oluşturacağımız komisyon imara yasaklı bölgelerde de inceleme yapacak ve halkımızın mağduriyeti giderilecek. Bu işi de rant için değil Akhisar’ın imar sorununa çözüm bulmak için yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Meclis öncesi sunulan ikinci önerge, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden, 1999-2004 dönemleri arasında Akhisar Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Erdoğan Kanburoğlu’nun ismini belediyenin tesisine verilmesi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, AK Parti ve MHP gruplarının ortak verdiği önerge oy birliği ile kabul edildi.