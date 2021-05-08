Başkan Duman pazar alanlarında incelemelerde bulundu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, zabıta ekipleriyle birlikte kurulan pazar yerlerinde herhangi bir sorun yaşanmaması ve tedbirlere uyulması noktasında denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı, 4 Mayıs 2021 tarihli pazar yerleri genelgesi yayımlayarak, tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açık olacağını bildirdi. Genelge kapsamında vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verildi. Manisa’da da genelge kapsamında semt pazarları kuruldu. Kurulan pazarlarda herhangi bir sorun yaşanmaması ve tedbirlere uyulması için sabahın ilk saatlerinden itibaren tam kadro sahada yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Denetimlerde bizzat yer alan Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman da, ilçe zabıta müdürleri ile birlikte esnafa hayırlı işler dileklerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda denetimlerini sürdürdüklerini belirten Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, “İçişleri Bakanlığımızın pazaryerleri ile ilgili genelgesi kapsamında sadece meyve ve sebze satışı için esnafımız tezgah açtı. Bizler de ilimiz genelindeki pazaryerlerinde tam kadro sahada yer alarak, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve tedbirlere uyulması noktasında denetimlerimizi yaptık. İnşallah tedbirlere uyarak, elbirliğiyle bu zorlu süreci aşacağız” dedi.