Başkan Daşkan galibiyet sonrası takımla buluştu

Turgutluspor Kulübü Başkanı Ahmet Daşkan, galibiyetle sonuçlanan 1461 Trabzon FK maçı sonrası soyunma odasında futbolcularla bir araya geldi.

TFF 2. Lig’de mücadele eden Turgutluspor, evinde ağırladığı 1461 Trabzon FK’yı 1-0 mağlup etti. Aldıkları galibiyet sonrası Turgutluspor Kulübü Başkanı Ahmet Daşkan, soyunma odasında futbolcularla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Daşkan, “Yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte seçildiğimiz günden bu yana uğraşımızın, emeğimizin karşılığını aldığımız çok kıymetli 3 puan oldu. Teknik ekibimize, Nazım Hocama, tüm kulüp çalışanlarımıza, evlatlarımız kıymetli oyuncularımıza ve değerli taraftarımız sonsuz teşekkür ederiz. Oyuncularımız dosta düşmana şanlı Turgutlusporumuzun ne olduğunu gösterip terinin son damlasına kadar savaşmışlardır" dedi.