Başkan Çetin Akın İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okuyacak

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla saat 21.00’de Turgutlu Belediyesi hoparlöründen İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okuyacak.

Başkan Çetin Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okuyacak. Saat 21.00’de belediye hoparlöründen İstiklal Marşı’nı canlı olarak okuyacak olan Başkan Çetin Akın, Turgutluluları evlerden ve balkonlardan İstiklal Marşı’nı okumaya davet etti. Başkan Çetin Akın şunları söyledi: “Pandemi sebebiyle evlerimizde kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın coşkusunu, İstiklal Marşı’mızın 10 kıtasını belediyemiz hoparlöründen okuyarak taçlandırmak istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi saat 21.00’de balkonlardan İstiklal Marşı’mızı hep birlikte okumaya, bayramımızı en coşkulu şekilde kutlamaya davet ediyorum.”