Başkan Çerçi’nin acı günü

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’nin annesi Hacı Ümmügülsüm Çerçi (90) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Anne Çerçi için bugün Saruhanbey Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

Bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gören Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin annesi Hacı Ümmügülsüm Çerçi yaşamını yitirdi. Merhume Ümmügülsüm Çerçi’nin cenaze namazı, Yunusemre Saruhanbey Camisi’nde kılındı. Cenazeye, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Haşim Bilir, ilçe belediye başkan ve yardımcıları, belediye meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yakınları katıldı. Başkan Çerçi, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Merhume Çerçi’nin naaşı, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından İzmir’in Tire ilçesi Doyranlı Mahalle Mezarlığı’na defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.