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Başkan Çerçi’den vatandaşlara aşı çağrısı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, haftalık mahalle ziyaretleri kapsamında Karaköy’de esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çerçi artan korona virüs vakalarına dikkat çekerek vatandaşların aşılarını yaptırmalarını istedi.

MANİSA 03.09.2021, 16:27
Başkan Çerçi’den vatandaşlara aşı çağrısı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, haftalık mahalle ziyaretleri kapsamında Karaköy’de esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çerçi artan korona virüs vakalarına dikkat çekerek vatandaşların aşılarını yaptırmalarını istedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, haftalık mahalle ziyaretlerine Karaköy ile devam etti. Ziyaretlerde Başkan Çerçi’ye AK Parti İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve partililer eşlik etti. Cuma namazını Attar Hoca Camisinde kılan Belediye Başkanı Çerçi, namazın ardından esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Çerçi, artan vaka sayılarına dikkat çekerek vatandaşlara aşı yaptırma çağrısında bulunurken; açıklanan maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine de uyulmasını istedi.

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