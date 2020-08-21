Başkan Çerçi’den Kaymakam Kantay’a ’hayırlı olsun’ ziyareti
YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET ÇERÇİ, YUNUSEMRE KAYMAKAMLIĞI GÖREVİNE ATANAN ATİLLA KANTAY’I ZİYARET EDEREK, YENİ GÖREV YERİNDE BAŞARILAR DİLEDİ.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Kaymakamlığı görevine atanan Atilla Kantay’ı ziyaret ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.
Yunusemre Kaymakamlığı görevine atanan Atilla Kantay’a ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yeni görev yerinde başarılar diledi. Yunusemre’nin ilin en büyük ilçesi olduğunu kaydeden Başkan Çerçi, belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verirken; birlikte uyum içerisinde çalışmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi. Kaymakam Atilla Kantay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Çerçi’ye teşekkür etti.
Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz’a ziyaret
Belediye Başkanı Çerçi daha sonra Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ali Ulvi Yılmaz’ı da ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.
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