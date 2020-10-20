Başkan Çerçi’den güven tazeleyen başkanlara ziyaret
YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET ÇERÇİ, GÜVEN TAZELEYEREK YENİDEN SEÇİLEN AK PARTİ İLÇE BAŞKANI FATİH KATIÖZ, MHP İLÇE BAŞKANI BUĞRA ÇELİKKANAT VE YÖNETİMİNİ YENİ İLÇE BİNALARINDA ZİYARET EDEREK YENİ DÖNEMDE GÖREVLERİNDE BAŞARILAR DİLEDİ.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kongre sürecini tamamlayarak yeniden başkanlığa seçilen AK Parti ve MHP ilçe başkanlarını ziyaret ederek ’Hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, geçtiğimiz haftalarda yapılan kongreyle yeniden seçilen AK Parti İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve yönetimini yeni binalarında ziyaret etti. Yeni dönemde Katıöz ve ekibine başarılar dileyen Başkan Çerçi, teşkilatların önemine dikkat çekti. Başkan Çerçi, “Milletin teveccühünü alan bir parti olarak teşkilatlarımız bizim için önemli. Teşkilatlar, hizmetlerimizin vatandaşlara anlatımında, vatandaşlarımızın sıkıntı ve taleplerinin ilgili makamlara iletiminde etkin rol oynuyor. O nedenle önemli bir görevi ifa ediyorlar. Başkanımız güven tazeleyerek yeniden seçildi. Kendisini ve yönetimini kutluyor; yeni dönemde başarılar diliyorum.” diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Belediyesi’nin başarılı projeleriyle kentin kalkındığını belirtti.
Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, buradaki ziyaretin ardından AK Parti İlçe Başkanı Fatih Katıöz ile birlikte MHP İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat ve yeni yönetimi ile bir araya geldi. MHP İlçe Teşkilatı üyelerini yeni binalarında ziyaret eden Başkan Çerçi, güven tazeleyen Çelikkanat ve yönetimini kutladı. Cumhur İttifakının önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Çerçi, MHP İlçe Teşkilatına yeni dönemde başarılar diledi. Buğra Çelik Kanat da Başkan Çerçi’ye ziyaretinin memnuniyet verici olduğunu belirtirken, Cumhur ittifakının birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığını söyledi.
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