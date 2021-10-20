Başkan Çerçi Yunusemre Kur’an Kursu’nda kursiyerlerle buluştu

Yunusemre Belediyesi’nin Barbaros Mahallesi’nde faaliyete geçirdiği Yunus Emre Kur’an Kursu’nda eğitim başladı. Kursu ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kursiyerlerle bir araya geldi.

İlçeye birbirinden güzel hizmetler kazandıran Yunusemre Belediyesi, Barbaros Mahallesi’nde Yüzüncü Yıla Yüz Proje kapsamında hayata geçirdiği, Yunus Emre Kur’an Kursunu tamamlayarak hizmete açtı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır, Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı, Barbaros Muhtarı Siyami Alak ile birlikte binayı gezerek kurs gören bayanlarla bir araya geldi. Kursiyerler ile sohbet eden Başkan Çerçi, güzel bir projeyi daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Barbaros Mahallemizde söz verdiğimiz projemizi tamamladık. Vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz Kur’an Kursumuzda bayanlar eğitim görürken; çocukları da çocuk oyun bölümümüzde vakit geçirebiliyor” dedi. Kurslardan duydukları memnuniyeti dile getiren kursiyerlerden Semra Kestaneci, “Yunusemre Camii Kur’an Kursu Öğreticisiyim. Haftada 5 gün, günde 6 saat eğitim veriyoruz. Toplam 40 kursiyerimiz bulunuyor. Kur’an Kursumuza verdikleri desteklerden dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” derken, Emine Bayraktar ise, “60 yaşımızda öğrenci olduk. Kur’an-ı Kerim öğreniyoruz, tecvit öğreniyoruz, surelerimizi ezberliyoruz. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bize bu imkânları sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. Kursiyerlerden Seval Aslan da şunları söyledi: “Kur’an kursuna geliyorum. Hocamızdan çok memnunuz. Hem duaları, hem tecvidi hem de Kur’an-ı Kerim’i bize öğretiyor. Belediye başkanımız da sağ olsun, bize bu imkânları sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız da üst katta vakitlerini en güzel şekilde değerlendiriyor.”