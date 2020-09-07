Başkan Çerçi Yuntdağın’da 4 mahalleyi ziyaret etti
YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET ÇERÇİ, YUNTDAĞI BÖLGESİNDEKİ SEYİTLİ, KORUKÖY, MÜSLİH VE PELİTALAN MAHALLELERİNDE BELEDİYENİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARI İNCELEYEREK ÜRETİCİ VE VATANDAŞLARI DİNLEDİ.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yuntdağı bölgesindeki Seyitli, Koruköy, Müslih ve Pelitalan mahallelerinde belediyenin yürüttüğü çalışmaları inceleyerek üretici ve vatandaşları dinledi.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Seyitli, Koruköy, Müslih ve Pelitalan mahallelerinde üretici ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çerçi, sıkıntı ve talepleri dinledi. Bölgede tarım ve hayvancılığı geliştirmek için yatırımlarını sürdüreceklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, “Yuntdağı’nda alternatif ürün çeşitliliğinin arttırılması, aşılama çalışmaları, organik tarım uygulamalarının desteklenmesi, arıcılığın ve hayvancılığın bölgede yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Son birkaç yıldır yaptığımız çalışmaların semeresini almaya başladık. Bu anlamında hem biz hem de üreticimiz mutlu. Bölgenin ihtiyacına cevap veren projelerimizin devamı gelecek” diye konuştu.
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