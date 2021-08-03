Başkan Çerçi yangın riskine karşı uyardı

Yunusemre Belediyesi, yangın riskine karşı mesire alanları başta olmak üzere, ağaçlık noktalarda temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Mevsim şartları itibariyle yangın çıkma tehlikesine karşı vatandaşları uyaran Başkan Çerçi, “Ağaçlık alanlarda cam, şişe ya da kırığı bırakmayalım. Çevremizi, doğamızı koruyalım” diye konuştu.

Yunusemre Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, aşırı hava sıcaklarının yangın çıkarma riskine karşı mesire alanları ve ağaçlık noktalarda temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalara Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de katıldı. Son dönemde Türkiye’nin çeşitli noktalarında çıkan yangınlarda yüzlerce hektar ormanın küle döndüğüne, can ve mal kayıpları ile birlikte binlerce hayvanın telef olduğuna dikkat çeken Başkan Çerçi, bu konuda herkesi dikkatli olmaya çağırdı. İlgili kurumların aldığı kararlara atıfta bulunan Belediye Başkan Çerçi, yangın sezonu süresince vatandaşların ormanlık alanlara girmelerinin yasaklandığını belirtti. Başkan Mehmet Çerçi Türkiye’nin çeşitli noktalarından gelen yangın haberlerini üzüntüyle takip ettiklerini belirtirken; bu konuda sosyal medya üzerinden devlete, hükümete yönelik yapılan dezenformasyonlara da itibar edilmemesini istedi.

Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Son birkaç gündür ülkemizin değişik noktalarında, özellikle turizm bölgelerinde ciddi orman yangınları ile karşı karşıyayız. Mevsimsel şartlar orman yangını riskini maksimum seviyeye çıkarıyor. Hava sıcaklıkları dolayısıyla en tehlikeli zamanlardayız. Yangınlar birçok yerde kendiliğinden çıkabildiği gibi bazı art niyetli terörist grupların da burada etkisi olabilir. Güçlü bir ülkeyiz. Orman teşkilatımız, gönüllülerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, devlet yapımız çok güçlü. Bunun da üstesinden geleceğiz. Sosyal medya üzerinden ülkemizi zaaf içerisine düşmüş gibi gösteren kötü niyetli bir algı oluşturma çabası var. İnsanlarımızı kutuplaştırma amaçlı sosyal medya yayınları söz konusu. Lütfen bunlara itibar etmeyelim. Hep birlikte seferber olalım” diye konuştu.

Yunusemre Belediyesi olarak bu konuda teyakkuzda olduklarına vurgu yapan Başkan Mehmet Çerçi, “Manisa’da da birkaç bölgeden yangın haberi geliyor. Yunusemre Belediyesi olarak arkadaşlarımızı organize etmiştik. Bütün arazözlerimiz, iş makinelerimiz, kepçelerimiz, kamyonlarımız, ekiplerimiz ile hazırlıklarımızı yaptık. İlimizde çıkan yangınların söndürülme çalışmalarına destek vermek amacıyla ekiplerimizi seferber ettik. Allah korusun, kendi ilçemizde de yangınlar olabilir. Sezon itibariyle önümüzdeki 1 ay çok kritik. Kötü niyetli kişilere karşı da uyanık davranmalıyız” diye konuştu.

‘Ormanlık alanlara girmeyelim ’

Başkan Çerçi, vatandaşlara çevreye karşı duyarlı olma çağrısı yaparak şunları söyledi: “Bu süreçte vatandaşlarımızdan ricamız çevreye karşı duyarlı olmaları. Ağaçlık, ormanlık alanların yanından geçerken izmarit, cam şişe, kağıt ya da plastik malzemeleri atmayalım. Doğa bizim evimiz. Zaten ilgili kurumlar ormanlık alanların korunması, yangınlara sebebiyet vermemek adına bir takım kararlar aldı. Lütfen açıklanan tedbirlere riayet edelim. Bir süre ormanlarımıza girmeyelim. Ormanlarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Onlar ülkemizin akciğerleri. Küresel ısınmayla mücadele, su kaynaklarının korunması, yaşama alanımız, çocuklarımız, torunlarımız adına ormanlar bizim geleceğimiz, gelecek nesillerin bize emanet."