Başkan Çerçi Yağcılar ve Üçpınar’da vatandaşlarla buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yağcılar ve Üçpınar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yağcılar ve Üçpınar mahallelerini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Çerçi’ye, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Belediye Meclis Üyeleri İsmet Akçay ve Mehmet Ersoy ile muhtarlar eşlik etti. İlk olarak Yağcılar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Çerçi daha sonra Üçpınar’da düzenlenen köy hayrına katıldı. Amaçlarının kırsal mahallelerde kalkınmayı sağlamak olduğunu belirten Belediye Başkan Çerçi, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Yunusemre Belediyesi olarak kırsal kalkınmayı önemsiyoruz. Bu anlamda mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Büyüyen ve kalkınan Türkiye için üreten vatandaşımızın daima yanındayız”