Başkan Çerçi vatandaşlarla bayramlaştı

Bayram namazını Hacı Yahya Camisi’nde kılan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bayram sabahını vatandaşlarla birlikte geçirdi. Hacı Yahya Camisi’nde bayram namazını kılan Başkan Çerçi, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşmada Başkan Çerçi’ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve yönetimi, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel ve Meclis Üyeleri eşlik etti.

Belediye Başkan Çerçi daha sonra Öz Malatyalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek vatandaşların bayramını kutladı. 11 ayın Sultanı Ramazan’ı geride bıraktıklarını dile getiren Başkan Mehmet Çerçi, “Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Bayramlar, sevginin öne çıktığı zamanlardır. Bu bayramda da inşallah dargınlık ve kırgınlıklar giderilecek, yaralar sarılacak, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımız yeniden güç kazanacak. Bu bayram pandemi dolayısı ile göremediğimiz büyüklerimizi ziyaret edelim, hayır dualarını alalım. Hemşehrilerimin ve tüm İslam leminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak’tan hepimizi daha nice bayramlara kavuşturmasını diliyorum” dedi.