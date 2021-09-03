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Başkan Çerçi üzüm üreticilerini ziyaret etti

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Muradiye’de üzüm hasadı yapan üreticileri ziyaret ederek bereketli bir sezon diledi.

MANİSA 03.09.2021, 17:48
Başkan Çerçi üzüm üreticilerini ziyaret etti

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Muradiye’de üzüm hasadı yapan üreticileri ziyaret ederek bereketli bir sezon diledi.

Çekirdeksiz üzümün başkenti Manisa’da üzüm hasadı başladı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de Muradiye Mahallesi’nde üzüm bağlarını gezerek üreticiler ve tarım işçileriyle sohbet etti, üzüm kesti. Başkan Çerçi’ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, sergi yapan işçilerle de konuşan Belediye Başkanı Çerçi, üreticilere bol kazançlar diledi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi burada yaptığı açıklamada, “Üreticilerimizle fırsat buldukça bir araya geliyoruz. Şimdi de bağları gezerek üzüm üreticimizi ve tarım işçilerimizi dinledik. Manisa çekirdeksiz üzümün başkenti. Yüzde 95’i ilimizde üretiliyor. Sarı altın dediğimiz üzümde bu yıl da hasat başladı. Tüm üreticilerimize hayırlı bereketli bol kazançlar dilerim” dedi.

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