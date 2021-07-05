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Başkan Çerçi Üçpınar’da vatandaşları dinledi

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, haftalık mahalle ziyaretlerine Üçpınar ile devam etti. Vatandaşlarla buluşan Başkan Çerçi, onların talep ve sıkıntılarını dinledi.

MANİSA 05.07.2021, 16:57
Başkan Çerçi Üçpınar’da vatandaşları dinledi

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, haftalık mahalle ziyaretlerine Üçpınar ile devam etti. Vatandaşlarla buluşan Başkan Çerçi, onların talep ve sıkıntılarını dinledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Üçpınar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinleyen Başkan Çerçi, Yunusemre Belediyesi’nin bölgede devam eden çalışmalarını inceledi. Üçpınar Mahallesi’nin Yuntdağı’nın merkez mahallelerinden biri olduğunu dile getiren Başkan Dr. Mehmet Çerçi, burada kurdukları üretici pazarı ile üreticilerin ürünlerini bu pazarda tüketici ile buluşturma imkanı bulduklarını söyledi. Yunusemre Belediyesi’nin Yuntdağı’na yaptığı yatırımlarla bölgedeki üreticilerin kalkınmasının hedeflendiğini ifade etti.
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