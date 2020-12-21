Başkan Çerçi Türkiye’de yine ilk 10’da

ORC Araştırma Şirketi, Türkiye’nin en başarılı belediye başkanları anketi gerçekleştirdi. 30 büyükşehir ve 51 il belediyesi arasında gerçekleştirilen ankette Türkiye genelinde yine ilk onda yer alan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, aynı zamanda Ege Bölgesi’nin en başarılı AK Parti’li belediye başkanı oldu.

ORC Araştırma Şirketi, 30 büyükşehir ve 51 ilde en başarılı belediye başkanları anketi yaptı. Araştırma, 01-19 Aralık 2020 tarihleri arasında toplam 42 bin 510 kişi ile yüz yüze ve bilgisayar destekli telefon görüşmesiyle gerçekleştirilirken; çalışmada 50 bin nüfusun altındaki belediyeler değerlendirme dışı bırakıldı. Araştırmada en başarılı büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları belirlendi. En başarılı büyükşehir belediye başkanı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, il belediye başkanı Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, en başarılı büyükşehir ilçe başkanları sıralamasında ise Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken başı çekti.

Farklı projeleri ile Türkiye’ye örnek olan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Çerçi, Türkiye’nin en başarılı belediye başkanları sıralamasında yüzde 56.8 başarı oranıyla 10. sırada yer aldı. Dr. Mehmet Çerçi, aynı zamanda Ege Bölgesi’nin en başarılı AK Parti’li belediye başkanı oldu.