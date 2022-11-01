Başkan Çerçi taziyeleri kabul ediyor

Pazar günü annesi Ümmügülsüm Çerçi’yi toprağa veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, taziyeleri Yunus Emre Kültür Parkı’nda kabul ediyor.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vefat eden annesi Ümmügülsüm Çerçi’nin taziyelerini Yunus Emre Kültür Parkı içerisindeki İrfan Meclisi’nde kabul ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Manisa Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, İl Müftüsü Mustafa Soykök, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sait Cemal Türek, Memur Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, sivil toplum kuruluşu, siyasi parti temsilcileri ve yakınları İrfan Meclisinde, Başkan Çerçi ile bir araya gelerek taziyelerini iletti.