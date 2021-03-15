Başkan Çerçi, sağlık çalışanlarını unutmadı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlıkçıları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Celal Bayar Tıp Fakültesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi ile Merkez Efendi Devlet Hastanesi’nde çalışan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı, çiçek verdi. Ziyaretlerde Başkan Çerçi’ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak eşlik etti. Korona virüs pandemisi dolayısıyla sağlık çalışanlarının büyük bir savaş verdiğini aktaran Başkan Çerçi, sağlık ordusunun neferlerine teşekkür etti. Kendisi de tıp hekimi olan Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Pandemi sürecinde fedakarca mücadele eden değerli sağlık çalışanlarımızı unutmadık. Sağlık kahramanlarımızı ziyaret ederek Tıp Bayramları’nı kutladık. Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Allah onların emeklerinden razı olsun” dedi.

Sağlık çalışanları da yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.