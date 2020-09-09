Başkan Çerçi Pelitalan’da üreticileri dinledi
YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET ÇERÇİ, PELİTALAN MAHALLESİNDE BİBER, MISIR VE DOMATES TOPLAYAN VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ. EGE BÖLGESİ’NİN VERİMLİ TOPRAKLARINDA YETİŞEN BİRÇOK TARIM ÜRÜNÜNÜN DÜNYAYA İHRAÇ EDİLDİĞİNİ DİLE GETİREN BAŞKAN ÇERÇİ, ÜRETİCİYE BEREKETLİ BİR HASAT SEZONU DİLEDİ.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Pelitalan Mahallesinde biber, mısır ve domates toplayan vatandaşlarla bir araya geldi. Ege Bölgesi’nin verimli topraklarında yetişen birçok tarım ürününün dünyaya ihraç edildiğini dile getiren Başkan Çerçi, üreticiye bereketli bir hasat sezonu diledi.
Kırsal kalkınma projeleriyle Yuntdağı’nda üreticisini destekleyen Yunusemre Belediyesi, çalışmalarının semeresini alıyor. Bölgede ürün çeşitliliği artarken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi Pelitalan Mahallesi’nde biber, domates ve mısır hasadı yapan üretici ve tarım işçileriyle buluştu. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çerçi, onların sıkıntı ve taleplerini diledi. Yuntdağı’nda tarım ve hayvancılığı geliştirmek, bölgede özellikle organik tarımı arttırmak için yoğun mesai harcadıklarını dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, bu anlamda Yunusemre Belediyesi olarak başarılı çalışmalara imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Çerçi açıklamasında, “Yuntdağı’nda tarımsal ürün çeşitliliğini arttırmak için yaptığımız çalışmaların sonuçları yüz güldürüyor. Bölgede ürün çeşitliliği arttı. Üreticimiz tarlasını işliyor. Bildiğiniz gibi biber, domates ve mısırda hasat sezonu başladı. Bizler de Yunusemre Kırsal Kalkınma Merkezi’ni kuracağımız Pelitalan Mahallemizde üreticilerimiz ile bir araya geldik. Yapacağımız yeni tesis ile Yuntdağı’nda kırsal kalkınmayı geliştirecek ve üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz. Rabbim tüm üreticilerimize bereketli kazançlar nasip etsin” dedi.
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