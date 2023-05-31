Başkan Çerçi özel öğrencilerle fidan dikti

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Dünya Tütünsüz Gününde Özel Eğitim Uygulama Okulunda ıhlamur fidanlarını özel çocuklarla birlikte toprakla buluşturdu.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Dünya Tütünsüz Gününde özel öğrenciler ile bir araya geldi. Özel Eğitim Uygulama Okulunda “Dumansız Hava Sahanı Koru” sloganı ile düzenlenen fidan dikim programında çocuklar ile sohbet eden Başkan Çerçi onlarla birlikte 50 ıhlamur fidanını toprak ile buluşturdu. Özel eğitim uygulama okulunda düzenlenen programa Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin yanı sıra Manisa Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Levent Çimen, Okul Müdürü Murat Ceylan, Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak öğretmenler ve özel öğrenciler katıldı.

Düzenlenen fidan dikim programında konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, toprağa izmarit değil tohum attıklarını belirtti. Başkan Çerçi, “Bu anlamlı günde özel öğrencilerimiz ile bir araya gelerek onlarla ıhlamur fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Ülkemizin yarınları olan gençlerimize temiz bir hava bırakmak mümkün” diye konuştu.