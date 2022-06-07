Başkan Çerçi özel öğrencilerle buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri ile buluştu. Özel öğrencilerin yaptığı birbirinden güzel eserleri inceleyen Başkan Çerçi, çocukları kutladı.

Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesislerinde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezinde özel öğrenciler birbirinden değerli eserler sergileyerek vakitlerini güzel değerlendiriyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, özel öğrencileri ziyaret ederek, sergiledikleri eserleri inceledi. Başkan Çerçi’ye ziyarette Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz eşlik etti. Ziyarette özel öğrencilerin oluşturduğu mehter takımı da hünerlerini gösterdi. Dezavantajlı gruplara her zaman destek verdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Çerçi, öğrencilerin merkezde hem eğitim aldığını hem de keyifli vakit geçirdiğini söyledi.