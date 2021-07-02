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Başkan Çerçi Ortaköy’de vatandaşlarla buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, mahalle ziyaretlerine Ortaköy ile devam etti.

MANİSA 02.07.2021, 16:45
Başkan Çerçi Ortaköy’de vatandaşlarla buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, mahalle ziyaretlerine Ortaköy ile devam etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, mahalle ziyaretleri kapsamında Ortaköy Mahallesi’ndeydi. Cuma Namazını Ortaköy Camisi’nde kılan Başkan Çerçi, namaz sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Çerçi, Yunusemre Belediyesi’nin bölgede yapımı devam eden yatırımları da yerinde inceledi. Ziyarette Başkan Mehmet Çerçi’ye, belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri eşlik etti.
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