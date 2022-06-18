Başkan Çerçi miniklerin sevincine ortak oldu

Yunusemre Belediyesi bünyesinde bulunan çocuk kültür merkezlerinde eğitim gören öğrenciler yıl sonu gösterisi yaptı. Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde bulunan Barbaros, Muradiye ve Güzelyurt Çocuk Kültür ve Sanat Merkezinde eğitim gören minik öğrenciler yıl sonu gösterisi yaptı. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte minikler şarkı söyledi ve dans etti. Öğrencilerin gösterisi izleyicilerden tam not aldı. Etkinliği izleyenler arasında Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de vardı. Gecede izleyenlere seslenen Başkan Çerçi, “Minik öğrencilerimizin mezuniyet töreni muhteşemdi. Minik öğrencilerimiz ve kıymetli ailelerini tebrik ederim. Bizler gelecek nesiller için el birliği ile çalışıyoruz. Evlatlarımız bizim geleceğimizdir.” dedi.

Etkinliğin sonunda öğrencilere karneleri Kültür İşleri Müdürü Ahmet Sak tarafından verildi.