Başkan Çerçi kursiyerlerin Kadınlar Gününü kutladı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye bünyesinde bulunan lokallere ziyaret gerçekleştirerek kursiyerlerin gününü kutladı. Ayrıca bütün lokallerde depremzedeler için Yasin-i Şerif okundu.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Yenimahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu, TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi ile Fevzi Çakmak Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme kurslarını ziyaret ederek kursiyerlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Kursiyerlere hediye veren Başkan Çerçi, “Cennet annelerin ayakları altındadır.” sözünün muhatabı olan kadınlar, doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan güzide değerlerimizdir. Bu anlamda Yunusemre Belediyesi olarak bünyemizde kurduğumuz 13 hanım lokalimizde hanımlarımız okuma yazma kursundan dokumacılığa, kuaförlükten dikiş nakışa kadar yaklaşık 40 branşta eğitim görüyor, sosyalleşme fırsatı buluyor. Yine onlarca kadın çalışanımızla birlikte şehrimize hizmet ediyoruz. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın gününü kutlarım” dedi. Ayrıca bütün lokallerde depremzedeler için Yasin-i Şerif okundu.