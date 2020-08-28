Başkan Çerçi Karaahmetli’de incelemelerde bulundu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Karaahmetli Mahallesinde tarihi cami ve pazaryeri alanlarının bulunduğu bölgede Aigai Antik Kazı Başkanlığı ve teknik heyetlerle incelemelerde bulundu.

Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı’nda yer alan ve tarihi ilk Türk yerleşim alanlarından olan Karaahmetli Mahallesi’nde Türk boylarının Cuma günleri namaz kılma ve toplanma alanı olan bölgede yenileme çalışmaları yaparak turizme kazandırmak istiyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi bölgede incelemelerde bulunurken; Başkan Çerçi’ye Aigai Kazı Başkanı Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, daire müdürleri, başkan danışmanları, teknik heyet, Karaahmetli Mahalle Muhtarı İsmail Gençay ve mahalle sakinleri eşlik etti.

İlçeye yeni bir cazibe merkezi kazandırmak istediklerini belirten Başkan Çerçi, burada yaptığı açıklamada, “Karaahmetli mahallemizdeyiz. Burası tarihi bir değere sahip bölge. Geçmişte bu bölgede günlük hayatlarını idame ettiren Türk boylarının Cuma namazlarını kıldıkları bir camimiz var. Bu cami şu an yıkıntı halde. Caminin yanında aynı zamanda pazar ihtiyaçlarını giderdikleri ve çeşitli oyunların oynandığı adeta bir panayır alanı da olan bir bölge var. Bu bölgede yenileme çalışmaları yaparak ilçemize yeni bir cazibe merkezi kazandırmak istiyoruz” dedi.

Tarihi camide ve bölgede incelemelerde bulunan teknik heyet de alanda tescil çalışmalarının gerçekleştirilerek kazı faaliyetlerinde bulunulmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.