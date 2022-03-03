Başkan Çerçi Erasmus öğrencilerini İrfan Meclisinde ağırladı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Erasmus projesi kapsamında Manisa’ya gelen yabancı öğrenciler ile Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisinde buluştu.

Manisa Sosyal Bilimler Lisesinin koordine ettiği Fit to Belong (Ait Olmaya Hazır) başlıklı Erasmus projesi kapsamında Manisa’ya gelen yabancı öğrenciler ile Yunus Emre Kültür Parkı içerisinde bulunan İrfan Meclisi’nde etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Aksoy, Manisa Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü Ercan Ayyıldız ve okul yönetimi, Manisa Sosyal Bilimler Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Fisun Kumbaracı, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Yabancı öğrencileri Yunusemre’de konuk etmekten mutluluk duyduklarını kaydeden Belediye Başkanı Çerçi burada yaptığı konuşmada, “5 ülkeden 25 yabancı öğretmen ve öğrenci şehrimizde ağırlanıyor. 5 gün süren (28 Şubat - 4 Mart) proje ziyareti boyunca katılımcılar, okuldaki ergen yalnızlığını azaltmaya ve önlemeye yönelik geliştirmiş oldukları aktiviteleri test ettiler; geri kalan zamanda da şehrimizin kültürel ve doğal zenginliklerini keşfettiler. Erasmus Projesi kapsamında çeşitli ülkelerden gelerek şehrimize renk katan öğrencileri İrfan Meclisi’nde ağırladık. Mevlana’dan Yunus Emre’ye, medeniyetimizi, kültürümüzü dilimiz döndüğünce misafirlerimize anlattık. Ülkelerine döndüklerinde bol bol anlatacakları bir akşam yaşadıklarına inanıyorum. İyi ki geldiler. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim” dedi.