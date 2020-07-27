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Başkan Çerçi Emniyet Müdürü Uslusoy’u ağırladı
YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET ÇERÇİ, İL EMNİYET MÜDÜRÜ ÖMER USLUSOY’U AĞIRLADI.
MANİSA 27.07.2020, 17:54
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Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy’u ağırladı.
Geçtiğimiz aylarda Manisa’ya atanan İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi makamında ziyaret etti. Manisa’nın en büyük ilçesi olan Yunusemre’de şehrin ihtiyaçlarına cevap veren projeler ürettiklerini kaydeden Başkan Çerçi, kendisini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu aktardı. Pandemi döneminde özellikle emniyet teşkilatının gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık örneği sergilediğini aktaran Belediye Başkanı Çerçi, Emniyet Müdürü Uslusoy’a teşekkür etti. Başkan Çerçi, günün anısına Ömer Uslusoy’a tablo hediye etti.
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