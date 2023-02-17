Başkan Çerçi depremzedelerle bir araya geldi

Türkiye, 11 kenti etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak için kenetlendi. Ülkenin her yanından yüz binlerce insan depremzedeler için seferber olurken, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli, 11 kentte de etkili olan depremler sonrası Türkiye yaraları sarmak için canla başla çalışıyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği kentte yoğun bir çalışma yürütülürken, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de deprem bölgesinde depremzedeleri ziyaret etti. Kahramanmaraş Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçeleri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde inceleme ve ziyarette bulunan Başkan Çerçi, Kahramanmaraş Kredi Yurtlar Kurumuna yerleştirilen depremzedelerle bir araya geldi. Yurda yerleştirilen depremzedelere yardım malzemelerinin dağıtılmasını takip etti. Spor Hizmetleri Genel Müdür Mehmet Baykan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kardeşi Sıtkı Güvenç’in vefat ettiği AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili, Manisa eski Valisi Celalettin Güvenç’i de ziyaret eden Belediye Başkanı Çerçi, başsağlığı dileklerini iletti. Başkan Mehmet Çerçi Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini belirtirken, bu günlerin birlikte aşılacağını söyledi. Başkan Çerçi, “Bu zor günlerin beraber üstesinden geleceğiz. Depremin yaşandığı günden itibaren Yunusemre Belediyesi olarak bölgede ihtiyaç duyulan araç ve ekipmanların ulaşımını sağladık. Onlarca personelimiz burada yürütülen arama kurtarma enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına destek veriyor. İlçe halkımızın desteğiyle bir kampanya başlatarak depremzede kardeşlerimize ihtiyaç duyduğu malzemeleri gönderiyoruz. Bu anlamda afet bölgesinde bir cana dokunmak için canla başla çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanında olmaya yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz. Tüm gücümüz, yüreğimiz depremzede kardeşlerimizle” diye konuştu.