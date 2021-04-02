Başkan Çerçi bir sözünü daha tuttu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin “Yüzüncü Yıla Yüz Proje” vaatleri arasında yer alan bir proje daha hayata geçiyor. Yunusemre Belediyesi ile Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gezici Kütüphane için protokol imzaladı. İmzalanan protokol ile ilçede kütüphaneye erişim imkânı bulunmayan vatandaşların ve öğrencilerin, kütüphane ayaklarına gidecek.

Kültürel kalkınmayı önceleyen Yunusemre Belediyesi, Kütüphaneler Haftasında kitapseverleri unutmadı. Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile gezici kütüphane protokolü imzalayan Yunusemre Belediyesi, ilçede kitaba ve kütüphaneye ulaşım olanağı bulunmayan vatandaşlarını kütüphaneye kavuşturacak. Gezici kütüphane imza törenine Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Seyfettin Onat, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ayşin Kibrit ve Yunusemre Belediyesi Kütüphaneler Müdürü Gökhan Özak katıldı. Belediye olarak kültürel faaliyetleri öncelediklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, gezici kütüphane vasıtasıyla vatandaşların kitaba ve kütüphaneye ulaşımının kolaylaştırılacağını belirtti. Başkan Çerçi, “Kültürel faaliyetlerimizi önemsiyoruz. Kültür Bakanlığımız ile de çeşitli protokoller yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Millet Kıraathanemiz zaten hizmette. Pek çok çocuk kültür sanat merkezimiz, hanım lokallerimiz, kent tiyatromuz çalışmalarına hızla devam ediyor. Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademimiz de Mayıs-Haziran gibi açılacak. Millet Çarşımızda Kültür Bakanlığımıza tahsis ettiğimiz alanda güzel bir ihtisas kütüphanemiz açılacak. Gezici Kütüphane ile ilgili de protokolümüzü imzaladık. Bu girişimle de ‘Yüzüncü Yıla Yüz Proje’ kapsamında sözünü verdiğimiz Kütüphane Park’ın da temelini oluşturacak adımı atmış oluyoruz. Gezici Kütüphane çalışmalarına her türlü desteği vereceğiz” diye konuştu.

“Gezici Kütüphane ile vatandaşımıza ulaşacağız"

Düzenlenen protokol ile kitapseverlere ulaşacaklarını belirten Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, desteklerinden dolayı Başkan Çerçi’ye teşekkür etti. Sudak, “Yunusemre ilçemizin kırsal mahallelerinde ve merkez mahallelerinde kitapseverlere ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından müdürlüğümüze tahsis edilen bir gezici kütüphane aracımız var. Biz bu kütüphaneyle şehrin farklı noktalarında vatandaşlarımıza kitabı ve okumayı sevdirmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede bundan sonra Yunusemre Belediyemizin desteği ile vatandaşlarımıza ulaşacağız. Sayın başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.