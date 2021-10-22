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Başkan Çerçi belediyenin kursiyerleriyle buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi’nde kurs gören kursiyerler ile buluştu. Kursları tek tek gezen Başkan Çerçi, yapılan çalışmaları inceledi.

MANİSA 22.10.2021, 16:21
Başkan Çerçi belediyenin kursiyerleriyle buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi’nde kurs gören kursiyerler ile buluştu. Kursları tek tek gezen Başkan Çerçi, yapılan çalışmaları inceledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi’ni ziyaret etti. Başkan Çerçi’ye ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları Şaver Yüksel ve Ahmet Sak, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve partililer eşlik etti.

Belediye Başkanı Çerçi’yle sohbet eden kursiyerler kendisine yaptıkları el emeği eserlerden hediye etti. Güzel eserler ortaya çıkaran kursiyerleri kutlayan Başkan Çerçi, “Belediye olarak hanım lokallerimizde vatandaşlarımıza birçok kurs veriyoruz. Burada soğuk porselen, kaligrafi, seramik ve çini kursu gören kursiyerlerimizin el emeği ürünlerini görme fırsatı buldum. Çok güzel çalışmalar gördüm. Yabancı uyruklu vatandaşlarımıza da Türkçe kursu veriliyor. Vatandaşlarımız bu kurslarımızda hem güzel vakit geçiriyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.” dedi.

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