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Başkan Çerçi Akgedik’te vatandaşlarla buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Akgedik Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

MANİSA 27.05.2022, 16:57
Başkan Çerçi Akgedik’te vatandaşlarla buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Akgedik Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, mahalle ziyaretlerine Akgedik Mahallesi ile devam etti. Cuma namazının ardından Akgedik Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Mehmet Çerçi, onların taleplerini dinledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Çerçi’ye ziyarette AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, meclis üyeleri, daire müdürleri ve partililer eşlik etti.

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