Başkan Çelik’ten Spil’i tanıtan Kalkan’a teşekkür belgesi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Spil Milli Parkı’nda görevli iken parktaki Mete adını verdiği geyik ile sohbet ettiği videosuyla sosyal medya platformlarında viral olan ve böylece Manisa’nın ve Spil Milli Parkı’nın tanıtımına katkı sağlayan Orhan Kalkan’a teşekkür belgesi verdi.

Spil Milli Parkı’nda aşçılık yapan Orhan Kalkan, bir süre önce parktaki geyiklerden Mete adını verdiği geyik ile sohbet ederken bir video çekmiş ve o video sosyal medya platformlarında viral olmuştu. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, çektiği video ile Manisa’nın ve Spil Milli Parkı’nın tanıtımına katkı sağladığı için Orhan Kalkan’ı belediyede misafir ederek, teşekkür belgesi verdi. Başkan Çelik, "Değerli hemşehrimiz Orhan Kalkan Spil Milli Parkında görevli olduğu süreç içerisinde gerek Manisa’mızın gerekse Spil Dağı’nın güzelliklerinin tanıtımı noktasında ciddi bir gayret sarf etti ve kendisi artık Türkiye’ye mal oldu. Mete ismini verdiği geyiğin tanıtım videoları ile sosyal medyada, haber sitelerinde Şehzadelerimizi, Manisa’mızı ve endemik bitki zenginliği açısından Türkiye’deki ender yerlerden biri olan içerisinde bungalov evlerinin , yılkı atları ve geyiklerin bulunduğu Spil Dağı Milli Parkı’nın tanıtımına çok ciddi katkıda bulundu. Biz de bu şehrin hizmetkarı olarak kendisine teşekkür ediyoruz. Bugün bir teşekkür belgesi ve mütevazi hediyelerimizi takdim ettik. Şehrimizin, Spil Dağı’nın Milli Parkımızın tanıtımına katkıları nedeniyle kendisine çok teşekkür ediyor, bundan sonra da bu şekilde başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Kendisiyle gurur duyduğumu ifade ediyor, tekrara tebrik ediyorum." dedi.

Belgesini alırken Geyik Mete’yi unutmadı

Başkan Çelik’e teşekkür eden Orhan Kalkan ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Başkanımız Manisa’mıza bugüne kadar gelmiş geçmiş en başarılı belediye başkanlarından birisidir. Kendisinin bize bu şerefi layık görmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu ödülü de hem geyik Mete hem de kendi adıma alıyorum. İnşallah uzun yıllar daha Manisa’mıza hizmet edersiniz."