Başkan Çelik’ten Manisa TSO’nun yeni yönetimine tebrik

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yapılan seçimler sonrasında güven tazeleyerek bir dönem için daha Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkanlığına seçilen Mehmet Yılmaz’ı ziyarete ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Manisa TSO’da güven tazeleyen Başkan Mehmet Yılmaz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i ağırladı. Yeni dönemi için Başkan Yılmaz ile seçilen yeni meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Başkan Çelik, “Öncelikli olarak değerli başkanımız Mehmet Yılmaz’ı, yönetim kurulu üyelerini ve seçilen tüm meclis üyelerini tebrik ediyorum. Hayırlı, başarılı illere imza atılacak bir dönem diliyorum. Manisa Ticaret ve Sanayi Odamızla büyük bir uyum içerisinde şehrimize hizmet ettik. Ortak birçok projeye imza attık. Birbirimize bir telefon kadar yakın olduk. Bir ağabey kardeş hukuku içerisinde insanımıza, şehrimize ve ticaret sanayi erbabımız için taşın altına elimizi koyduk. İnanıyorum ki bundan sonra da aynı anlayışla, birlik ve beraberlik içerisinde hizmet edebilmek için çaba ve gayret sarf edeceğiz. Nazik kabulleri için tekrar başkanımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah sağlık ve afiyet içerisinde hayırlı işlere imza atmayı nasip etsin" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden MTSO Başkanı Mehmet Yılmaz, "Kendisi de kurumumuzun bir üyesi. Dört yıl kadar kendisinin de çok büyük hizmetleri oldu. Her aman uyum içerisinde çalışıyoruz. İlk adaylığında dediğim bir söz vardı. Tekrarlamak istiyorum. Allah her şehire Ömer Faruk Çelik gibi bir başkan nasip etsin. Ağabey kardeş hukuku ile birçok güzel işe imza attık. Bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Bizlerin her zaman yanında olup yükümüze destek oldu. Biz de verilen desteğin hakkını layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Nazik ziyaretleri için şahsım ve yönetim kurulu üyelerim adına şükranlarımı iletiyorum" diye konuştu.