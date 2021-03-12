Başkan Çelik’ten gençlere ‘Her zaman yanınızdayız’ mesajı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, kısa süre önce yapılan kongre ile AK Parti İl Gençlik Kolları Yönetimi’ne seçilen Başkan Samet Doğuş ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Gençlik Kolları Yönetimi ile bir araya geldi. Kısa süre önce gerçekleştirilen kongre ile seçilen yeni yönetimin yönetim kurulu toplantısına katılan Başkan Çelik, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Doğuş ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini iletti. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Doğuş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Görevimizin bilincindeyiz. Davamız için, hayırlı işlere imza atmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

“Gençlik kolları siyasetin bir okuludur”

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Doğuş ve yönetimini tebrik ettiğini kaydeden Başkan Çelik ise şöyle konuştu: “Cenabı Allah’tan üstün başarılar diliyorum. Gençlik kolları siyasetin bir okuludur. Gençlik kollarından yetişen siyasetçilerin çok daha etkin ve başarılı olduğuna şahit oluyoruz. Burada hem ülkemizin gücüne güç katmak için liderimizin arkasında çalışacağız hem de kendimizi geliştirip yetiştirmiş olacağız. Gençlik kollarından sonra da daha etkin görevlerde de bu kardeşlerimizin yükleri omuzlayacağına, ellerini taşın altına koyacağına yürekten inanıyorum. Geçmiş dönemlerdeki başkan ve yönetim kurulu üyesi kardeşlerimize hizmetleri için teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. İnanıyorum ki Samet Doğuş kardeşimiz ve güçlü ekibiyle birlikte bayrak daha da yukarılara taşınacak, hayırlı işlere imza atılacaktır. Biz ağabeyleri olarak kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.”