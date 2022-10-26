Başkan Çelik’ten fethin 709. yılında Yunanistan’a net mesaj

Şehzadeler Belediyesi’nin, Birlik Vakfı Manisa Şubesi iş birliğiyle düzenlediği programla Manisa’nın Fethinin 709. yılı coşkuyla kutlanırken; Manisa’yı fetheden Saruhan bey ve silah arkadaşları da dualarla anıldı. Törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Mavi Vatan’a tacizlerde bulunan Yunanistan ve onun yöneticilerine seslenerek "Bu topraklarda yaşayan Saruhan Bey’in, Fatih’in torunlarından bir kişi dahi hayatta olduğu sürece siz o çirkin emellerinize asla ulaşamaz, Ege ve Akdeniz’de tekrar tekrar boğulmaya mahkum olursunuz." dedi.

Manisa’nın Fethinin 709. Yılı ve Saruhan Bey’i Anma Programı Şehzadeler Belediyesi ve Birlik Vakfı Manisa Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Saruhan Bey Türbesi önünde gerçekleştirilen programda Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Birlik Vakfı Manisa Şube Başkanı Prof. Dr Ali Çipiloğlu, MHP İl Başkanı Murat Öner, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve vatandaşlar hazır bulundu.

Ömer Faruk Altunağa’nın okuduğu Kuran tilaveti ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan Birlik Vakfı Manisa Şube Başkanı Prof.Dr Ali Çipiloğlu, "Emperyalist güçler bir millete operasyon yaparken o milletin tarihini yok sayarak; eğer bu mümkün değilse o milletin tarihini değersizleştirerek işe başlarlar. Değersizleşen tarih, zamanla değer üretemez olur, fertler tarihine yabancılaşır ve milletler ideallerinden uzaklaşır. Unutulmamalıdır ki, tarih yalnızca ibret alınacak değil aynı zamanda kuvvet devşirilecek bir kaynaktır ve bir gelecek idrakidir. Bir milletin gelecek idrakine aktarılan geçmişi o milletin tarihi olur. İşte bu bağlamda, kaynağını insanda bulan, meşruiyetini Türk kültürü ve İslam dininden alan; âleme adalet ve bilgiye dayalı bir düzen kazandırma idealinin varisleri olmanın bilinciyle Manisa’nın fethini kutluyoruz. Atalarımızın bıraktığı emanete sahip çıkma, onları koruma ve gelecek nesillere aktarma kararlılığı ile Manisa’nın fethini kutluyoruz. Milli bilinci darbelenen milletimizin bu bilincini diri tutmak, üzerindeki külleri silkelemek, muhteşem bir maziden güç devşirmek için Manisa’nın fethini kutluyoruz. Varlığımızı borçlu olduğumuz tarihi unutmamak, idrak etmek, pek çok konuda çözümün orada olduğuna dikkat çekmek için Manisa’nın fethini kutluyoruz. 1774 yılından beri milletimizin yaşadıkları gündüzün başına gelse gece olurdu. Bütün bunlara rağmen milletimiz geleceğini aydınlatan o ışığı, o ruhu korumayı becerdi. Bunun en son örneğini 15 Temmuz günü bütün dünyaya bir kez daha gösterdi. Bu ruhu yeniden devreye alma inancıyla Manisa’nın fethini kutluyoruz. Dünyanın barış ve huzur içinde yaşaması için bizim medeniyet değerlerimize ihtiyacın olduğunu, mazlum ve mağdur milletlerin gözlerinin üzerimizde olduğunu, işgal kuvvetlerinin yerli işbirlikçilerine fırsat vermeden yolumuza devam kararlılığını teyit için Manisa’nın fethini kutluyoruz. Manisa’nın fethi kutlu olsun" dedi.

"Ecdad yıkan değil yapan bir medeniyet kurdu"

Daha sonra katılımcılara hitap eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Sadece Manisa’nın yaşadığı 709 yıllık tarihi serüvende; insan, vatan ve devlet konusunda düşünmesini ve akıl etmesini bilenler için muhteşem ve manidar nice dersler var! 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın, 8 Eylül Manisa’nın Kurtuluşu’nun, 25 Ekim Manisa’nın Fethi’nin ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın yıl dönümü. Bu önemli tarihler bize şunu anlatıyor; vatan, millet ve istiklal ve istikbal şuuru olan milletler, yüz yıllara meydan okuyarak varlıklarını sürdürebilirler. Diğerleri tarihte bir anı olarak kalmaya mahkumdur. Manisa’nın fethi; hak, adalet ve hukuk tanımayan, insana saygısını yitirmiş ve kokuşmuş bir medeniyetin yerini insan merkezli, hak dostu ve güzel ahlakla taçlanmış bir sevgidir. İnananı kardeş, inanmayanı Allah’ın emaneti bildiler ve herkese eşit muamele yaptılar, hoşgörüyle baktılar. Din, dil, ırk ayrımından uzak durdular. İnsan olmayı en büyük şeref bildiler. Yıkan değil yapan bir medeniyet kurdular" dedi.

"Fethin sembolü mescit 2023’te ibadete açılacak"

Geçen yıl yapılan törenlerde Saruhan Bey tarafından fethin sembolü olarak yaptırılan mescidin restorasyonunu gerçekleştireceklerinin müjdesini verdiklerini anımsatan Başkan Çelik " Çok şükür ki restorasyon çalışmalarımız söz verdiğimiz gibi başladı. Manisa kalesi surları içerisinde yer alan ve fethin ilk yıllarında yapıldığı düşünülen mescit yıllarca Hacet Dede Türbesi olarak adlandırılmış ve Hıdrellez Günlerinde yatır olduğuna inanılarak duvarlarına çaput bağlanmıştı. Manisa valiliğimiz ve Sayın Valimiz Yaşar Karadeniz’in desteği ile Şehzadeler Belediyesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü arasında imzalan protokol çerçevesinde belediyemizce mescidin restorasyon ihalesi yapıldı, çalışmalar hızla devam ediyor. Hedefimiz 2023 yılı içerisinde mescidin restorasyonunu tamamlayarak açılışını gerçekleştirmek. Burası Manisa’da ilk yapılan mescit olma sıfatıyla ibadete açılacak ve Manisalılar gelip burada ibadet ederek, ecdadı rahmetle anabilecek. Şehzadeler Belediyesi olarak, bize, bu toprakları yurt bırakan, vatan kılan kutlu mirasın sahibi Sultan Alpaslan’dan, Saruhan Bey’e, Saruhan Bey’den Fatih’e, Fatih’ten Atatürk’e kadar cümle atalarımızı ve şühedayı minnet ve şükranla anıyoruz. Mekânları cennet olsun ve fethin 709. yıldönümü tüm hemşerilerimize ve milletimize kutlu olsun” diye konuştu.

Konuşmasını komşu Yunanistan’a seslenerek sürdüren Başkan Çelik "Bugünlerde Mavi Vatan’a tacizlerde bulunmaya kalkanlar, silahsız kalması gereken adaları silahlandırarak akıllarınca bizi taciz etmeye kalkanlar, komşu olarak gördüğümüz ama komşuluk hukukunu hiçe sayan Yunanistan ve onun yöneticileri şunu bilsinler ki biz Manisa’dayız. Fethin 709. yılını kutluyoruz. Allah’ın izniyle kıyamete kadar da bu topraklarda hür ve özgür bir şekilde ay yıldızlı bayrağımızın altında, ezanlarımızın gölgesinde yaşamaya devam edeceğiz. Bu topraklarda yaşayan Saruhan Bey’in, Fatih’in torunlarından bir kişi dahi hayatta olduğu sürece siz o çirkin emellerinize asla ulaşamaz, Ege ve Akdeniz’de tekrar tekrar boğulmaya mahkum olursunuz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Öğretim Görevlisi Dr. İlker Mümin Çağlar, bir konuşma yaparak Manisa’nın fethinin nasıl olduğunu, fethin ardından Manisa’da ve ahalisinde yaşanan gelişmeleri anlattı.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ise yaptığı konuşmada ecdadımızdan aldığımız mirası gelecek nesillere götürme arzusunda olduklarını dile getirerek "Belediyemizin ve Birlik Vakfı’nın öncülüğünde yapılan bu çalışmalar Şehzadeler ilçemize bu anlamda yakışan çalışmalardır. Değerli Belediye Başkanımıza ve Birlik Vakfı Başkanımıza, canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu tür değerli çalışmaların devam etmesini canı gönülden istiyorum" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Kaymakam Çaykara ve Başkan Çelik CBÜ Öğretim Görevlisi Dr. İlker Mümin Çağlar’a verdiği bilgiler için teşekkür ederek, çiçek takdim etti. İl Müftü Yardımcısı Ömer Kayhan’ın yaptırdığı fetih duasının ardından protokol üyeleri Saruhan Bey’in türbesine geçerek, Saruhan Bey ve silah arkadaşları için dualar etti. Program davetlilere emek ikramıyla son buldu.