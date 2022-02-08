Başkan Çelik yeni projesi için HAKDEM yöneticilerinin fikrini aldı

Karayenice Mahallesi’nde 27 dönümlük bir alanda sokak hayvanları için barınak ve rehabilitasyon merkezi yapmak için avam proje hazırlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Hayvanları Koruma Derneği (HAKDEM) Başkanı Reyhan Elbirliler ve dernek yöneticilerini misafir ederek, proje hakkında onlarla fikir alışverişlinde bulundu.

Şehzadeler Belediyesi sokak hayvanları için Karayenice Mahallesi’ndeki 27 dönümlük bir alanda sokak hayvanları için barınak ve rehabilitasyon merkezi yapmak için avam proje hazırladı. Projeye nihai şekli verilmeden önce Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, HAKDEM Başkanı Reyhan Elbirliler ve dernek yöneticilerini misafir ederek, onlarla fikir alışverişinde bulundu. Belediyenin projesini dernek yöneticilerine teknik ekipler ile birlikte gösteren Başkan Çelik, dernek yöneticilerinin bu anlamdaki tecrübelerinden yararlanmak amacıyla proje üzerinde neler yapılabilir konularını konuştu.

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarete ilişkin bir değerlendirme yapan Başkan Çelik “Üzerinde uzun zamandır çalıştığımız ve neticelendirme aşamasına geldiğimiz sokak hayvanları barınağı ve rehabilitasyon merkezi projemizle ilgili artık yapım aşamasındayız. Bu noktada da bugün Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Rehan Elbirliler ve beraberindeki dernek yöneticisi ile fikir alışverişinde bulunuyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak yaptığımız tüm projelerde projenin paydaşlarının fikir ve önerilerini önemsiyoruz. Engelliler ile ilgili bir proje yapıyorsak engelli yakınlarının, engelliler ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının fikirlerini önemsiyoruz. Pazar yeri projemizde pazarcı esnafımızın, Pazarcılar Odası’nın fikirlerini alarak projemizi netleştiriyoruz. Şimdi de yapacağımız hayvan barınağı ile ilgili ömrünü bu işlere adamış, Manisa’da bir marka olan hizmetleri saymakla bitmeyecek Reyhan ablamızla istişare ettik. Tabi ki Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde yapılmış olan güzel örnekleri teknik ekiplerimiz incelemişlerdi. Ona göre bir avam proje oluşturuldu. Bugün de bu proje üzerinden teknik ekiplerimizle birlikte fikir alışverişinde bulunduk. Yeni ve güzel önerileri oldu. Bu önerilere göre de projemizin son halini netleştireceğiz ve ondan sonra da ihaleye çıkarak bu yıl sonuna kadar da bu hizmetimizi Şehzadelerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Geldikleri için ve verdikleri katkılar nedeniyle Başkanım ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İnşallah sağlık ve afiyet içerisinde tamamlayıp açılışında da birlikte oluruz. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.