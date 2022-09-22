Başkan Çelik ve AK Parti’li Baybatur Taşıyıcılar Kooperatifiyle buluştu

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Manisa Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı görevine seçilen İbrahim Pekar ve yönetimini ziyaret ederek istek ve şikayetlerini yerinde dinledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı görevine seçilen İbrahim Pekar ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Çelik’e AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da eşlik etti. Başkan Pekar ve yönetimini tebrik eden Başkan Çelik "Kendisini ve yönetimini kutluyoruz. Allah hayırlı hizmetlere vesile kılsın. Büyük bir hizmet gören, çok büyük bir kitleye hitap eden, kent ekonomisine büyük katkı sağlayan bir kooperatifimiz. Bu vesile ile kendilerini tebrik ediyoruz. Allah, hayırlı işlere imza attırsın. Şehzadeler Belediyesi olarak her zaman sivil toplum örgütlerimiz, derneklerimiz ve kooperatfilerimizle birlikte hareket ederek kentimizin yönetimine onları da ortak edebilmenin çaba ve gayretinde olduk. Bundan sonra da kapımız kooperatifimize, yönetim ve üyelerine her zaman açıktır." dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da Başkan Pekar ve yönetimini tebrik ederek, "Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Manisa milletvekili olarak her zaman yanlarında ve destekçileri olacağımızın bilinmesini isterim" dedi.

Manisa Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İbrahim Pekar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Rabbim bize hayırlı çalışmalar yapmayı nasip etsin. Üyelerimize kazasız belasız bol kazançlar diliyorum.” diye konuştu.