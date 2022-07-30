Başkan Çelik Sancaklıuzunçınar’da incelemelerde bulundu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Sancaklıuzunçınar Mahallesi’nde yapım çalışmaları devam eden düğün salonu ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Sancaklıuzunçınar Muhtarı Selvet Coşkuner ve teknik ekipler ile birlikte Sancaklıuzunçınar Mahallesi’nde yapımı devam eden düğün salonu ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Teknik ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Çelik incelemelerinin ardından değerlendirmede bulundu.

Sanaklıuzunçınar Mahallesi’ne içerisinde gelin odaları ve lavaboların olduğu bir kapalı düğün salonu yaptıklarını hatırlatan Başkan Çelik şöyle konuştu: "Salonumuzun etrafındaki geniş alanda da düzenleme çalışmaları yapıyoruz. 43 metre uzunluğunda 3,5 metre yüksekliğinde bir istinat duvarını tamamladık. Nasip olursa dolgusunu yapıp parke taşı döşeyeceğiz. Etrafını ağaçlandıracağız ve yazın yapılacak etkinliklerde, düğünlerde burası bir yazlık alan olarak kullanılacak. Çocuklarımız oynasın diye bir de oyun grubu koyacağız. Sanaklıuzunçınar Mahallemizin güzelliğine güzellik katabilmek, güzel bir eser ve sosyal donatı alanı ortaya çıkarabilmek için çalışıyoruz. Bir ay içerisinde çalışmaları tamamlayıp, hizmete açmayı planlıyoruz. Tüm emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah kazasız belasız tamamlayıp açılışını gerçekleştirmeyi nasip etsin. Güzel mahallemize hayırlı, uğurlu olsun."

"Anında çözüm üretiyorlar"

Şehzadeler Belediyesinin çalışmalarından oldukça memnun olduklarını kaydeden Sancaklıuzunçınar Muhtarı Selvet Coşkuner ise, "Başta Belediye Başkanımız Sayın Ömer Faruk Çelik’e ve ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz. Başkanımızı ne zaman olursa olsun aradığımızda hemen ulaşıyoruz. Sorunlarımızı, taleplerimizi dile getirdiğimizde hemen anında çözüm üretiyorlar. Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti.