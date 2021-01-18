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Başkan Çelik Sancaklıiğdecik çok amaçlı salon inşaatında incelemelerde bulundu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, temeli Kasım 2020’de atılan ve yapımı hızla devam eden Sancaklıiğdecik Çok Amaçlı Salon ve Çevre Düzenlemesi Projesi’nin inşaatında incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkilileri ve teknik birimlerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Çelik, “İnşallah bahar ile birlikte buranın açılışını gerçekleştireceğiz. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun.” dedi.

MANİSA 18.01.2021, 11:58
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Başkan Çelik Sancaklıiğdecik çok amaçlı salon inşaatında incelemelerde bulundu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, temeli Kasım 2020’de atılan ve yapımı hızla devam eden Sancaklıiğdecik Çok Amaçlı Salon ve Çevre Düzenlemesi Projesi’nin inşaatında incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkilileri ve teknik birimlerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Çelik, “İnşallah bahar ile birlikte buranın açılışını gerçekleştireceğiz. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun.” dedi.

Şehzadeler Belediyesi’nin Kasım 2020’de temelini atarak yapımına başladığı Sancaklıiğdecik Çok Amaçlı Salon ve Çevre Düzenlemesi Projesi’nin inşaatı hızla devam ediyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, hafta sonu inşaat sahasını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında teknik ekiplerden bilgi aldı. Başkan Çelik’e incelemeleri sırasında Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, ilgili birim müdürleri ve Sancaklıiğdecik Mahalle Muhtarı Arif Kurtoğlu da eşlik etti. Yüklenici firma yetkilileri ile bir araya gelerek, çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Çelik daha sonra inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

“Şimdiden halkımıza hayırlı olsun”

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Başkan Çelik, Sancaklıiğdecik’te güzel bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek şöyle devam etti: “Toplam 5200 metrekarelik bir alanda çok amaçlı salon, yazlık bir düğün salonu, çocuk oyun parkı ve vatandaşlarımızın gelip piknik yapabilecekleri, hoşça vakit geçirebilecekleri bir rekreasyon alanı içeren büyük bir projeyi hayata geçiriyoruz. Temelini daha önce atmıştık. Çok şükür hızlı bir şekilde çalışmalar ilerliyor. Binamızın kabası bitti, çatısı örtüldü, ince işleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Çevredeki çalışmalar da hummalı bir şekilde devam ediyor. Başkan yardımcım, ilgili müdürlerimiz ve teknik ekiplerimizle birlikte çalışmaları inceledik, denetledik ve fikir alışverişinde bulunduk. İnşallah çok kıza süre içerisinde tamamlayacağız. Vatandaşlarımız burada sosyal aktivitelerini yapacak, düğünler yapılacak. Şehzadeler halkının tamamı piknik yapmak, hoşça vakit geçirmek için Sancaklıiğdecik’teki bu güzel tesisimize gelebilecek. İnşallah bahar ile birlikte buranın açılışını gerçekleştiririz. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah kazasız belasız tamamlayarak, hizmete sunmayı nasip etsin.”

“Mahallem adına çok teşekkür ederim”

Memnuniyetini ifade eden Sancaklıiğdecik Mahalle Muhtarı Arif Kurtoğlu ise, “Mahallemize yapılan bu tesis için emeği geçen herkese mahallem adına çok teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Projede neler var?

Proje toplam 5 bin 250 metrekarelik alanı kapsıyor. Gelin odası, çok amaçlı oda ve WC’lerden oluşan kapalı düğün salonu bölümü; engelli rampalarının da yer alacağı ve deprem yönetmeliğine uygun şekilde yapılacak 625 metrekarelik bir alandan oluşuyor. Açık düğün salonu alanı 800 metrekarelik bir alanda yer alacak. Tesis içerisinde 30 metrekarelik bir büfe hizmet verecek. Proje içerisinde toplam 15 adet piknik masası ve 210 metrekareden oluşan piknik alanı da yer alıyor. Gerek düğün ve derneklerde gerekse de piknik amacı ile kullanım esnasında çocukların eğlenebilecekleri 650 metrekarelik çocuk oyun parkı proje içerisinde yer alıyor. Proje kapsamında yürüyüş yolları, meydanlar, bağlantı yolları da bulunuyor. Mevcut doğal dokunun korunacağı projede bin 700 metrekarelik bir yeşil alan olacak. Proje kapsamında mahallenin tarımsal ihtiyaçlarında kullanılan su deposu, karşı parsele taşınacak ve kapasitesi de iki kat artırılacak.
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