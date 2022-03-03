Başkan Çelik, şampiyon sporcuyu ödüllendirdi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İstanbul’da düzenlenen Muaythai Avrupa Şampiyonası’nda ikincilik elde Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Cemile Aytaç, antrenörü Ediz Barış ile kulüp yöneticilerini belediyede misafir etti.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Cemile Aytaç, geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da düzenlenen Muaythai Avrupa Şampiyonası’nda ikinci oldu. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk, Şehzadeler Belediyesi Genlik ve Spor Kulübü’nün şampiyon sporcusu Cemile Aytaç ile birlikte antrenörü Ediz Barış ve kulüp yöneticilerini belediyede misafir ederek, elde edilen başarı nedeniyle tebrik etti. Başkan Çelik, şampiyon sporcuyu altın ile ödüllendirdi.

Şampiyon sporcuyu kutlayan Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Cemile Aytaç kardeşimi kutluyorum. Üzerinde emeği olan hocalarına, antrenörlerine ve kulübümüzün yöneticilerine katkıları için teşekkür ediyorum. Sıfırdan alıp yetiştirdiğimiz sporcu kardeşlerimizin gençlerimizin Avrupa’da dünyada derece elde etmeleri, İstiklal Marşımızı okutmaları bizim de göğsümüzü kabartıyor. Ben de bu noktada daha nice başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Kulübümüzün tüm sporcularına başarılar diliyorum. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” Başarısında büyük emekleri olan antrenörüne teşekkür eden şampiyon sporcu Cemile Aytaç ise “Çok çalıştık. Nasipte ikinci olmak varmış. Bundan sonra daha iyi dereceler almak için çalışacağız” dedi.