Başkan Çelik, Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi inşaatını inceledi

Şehzadeler Belediyesinin hayata geçirdiği Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Projesi inşaatında incelemelerde bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, inşaat çalışmalarının 2023 Şubat sonu Mart başı gibi tamamlanmasını beklediklerini ifade ederek, sınıfların hazırlanması iç teşrifatın yapılması gibi çalışmaların da tamamlanmasının ardından yıl içerisinde projeyi hizmete açacaklarını söyledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi şantiyesini ziyaret ederek, yüklenici firma yetkilileri ve teknik ekiplerden bilgi aldı. Başkan Çelik’e incelemelerinde Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Efendioğlu ve Bilal Demir ile teknik ekipler de eşlik etti. Şantiye şefi ve beraberindekiler ile birlikte inşaatı gezen Başkan Çelik, inşaatın son durumu hakkında detaylı bilgiler aldı. İncelemelerinin ardından bir değerlendirme yapan Başkan Çelik, "İnşaatımız çok şükür kazasız, belasız planlandığı gibi devam ediyor" dedi.

Projenin 1453 metrekarelik bir arsada hayata geçirildiğini hatırlatan Başkan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü "Yaklaşık 2 bin 600 metrekarelik bir kapalı alanımız var. Bir bodrum katımız bulunuyor, arşiv odası olarak planladığımız. Burada ayrıca ısıtma ve soğutma sistemlerinin teknik bölümleri yer alacak. Zemin katımız gençlerin ve tüm halkımızın hizmetinde olacak bir Millet Kütüphanesi. Okulların açık olduğu dönemlerde burası 24 saat hizmet verecek. Öğrenci kardeşlerimiz gelip burada ders çalışabilecek, ödev yapabilecek. Belli saat aralıklarıyla da ücretsiz çay ve çorba ikramlarımız olacak. Birinci katta ise gençlik merkezimiz var. Burada 10 tane sınıfımız var. Liseye hazırlık, İngilizce, Matematik kurslarımız olacak. Gençlik merkezlerimiz inşallah artarak devam edecek. Yine burada teknoloji atölyelerimiz olacak. Dene Yap, Matematik, E-Spor atölyeleri gibi. Gençlerimiz için ne lazımsa, onlar ne istiyorsa inşallah burada olacak. Son katta iki tane kulemiz var. Burada yazar buluşmalarının yapılacağı, toplantıların olacağı büyük bir salonumuz ve kafeteryamız olacak. Her şey düşünüldü. Türkiye’deki örneklerini arkadaşlarımızla birlikte bizzat ben de katılarak defalarca gidip inceledik. Nihayetinde de çok güzel, prestijli, şehir merkezinde, gençlerin yürüyerek gelip gidebilecekleri , gençliğin nabzının atacağı bir gençlik merkezi ve kütüphaneyi faaliyete sokacağız"

İnşaat çalışmalarının 2023’ün Şubat sonu Mart başı gibi tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Başkan Çelik, "Yüklenici firmadan yeri teslim aldıktan sonra iç dizaynıyla ilgili çalışmalar olacak. Teşrifatı, sınıfların hazırlanması ile birlikte 2023 yılının içinde bu güzide eseri Şehzadelerimizin gençlerine ve tüm halkımızın hizmetine açmış olacağız. Allah kazasız belasız bir şekilde tamamlayıp açmayı nasip etsin. Şu anda birinci etap inşaatla ilgili çalışmaları 16 milyon küsur TL bir bedelle yapıyoruz. Buna sınıfların hazırlanması, iç tefrişat ilave olacak. Emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum. Allah sağlık afiyet içerisinde açılışında da hep birlikte olmayı nasip etsin. Şehzadelerimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.