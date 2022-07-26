Başkan Çelik mahalle başkanlarıyla istişare yaptı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Partili mahalle başkanları ile değerlendirme ve istişare toplantısında bir araya geldi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları ile birlikte, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk, Gençlik Kolları Başkanı Samed Zenginoğlu, ilçe yöneticileri ve mahalle başkanlarının katılımı ile değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi. Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantı da Başkan Çelik belediyenin sekiz yılda gerçekleştirdiği hizmet ve projeleri hatırlatarak, hedefledikleri yeni projeler hakkında da bilgi verdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, amaçlarının Başkan Çelik ile mahalle başkanlarını bir araya getirerek hizmetleri anlatmak ve projeler üzerine konuşmak olduğunu söyledi. İnsan aklının unutmakla malül olduğunu hatırlatan Başkan Çipiloğlu "Bizim unutmak gibi bir lüksümüz yok. Siyasi kimliğimiz gereği, siyaset konuşulan ortamlarda hizmetlerimizi anlatıp, vatandaşlarımızı bilgilendirmemiz gerekiyor. Başkanımız Ömer Faruk Çelik 8 yılda yerelde çok güzel hizmetler yaptı. Aynı şekilde genelde de hükümetimiz. Bunları unutmayıp vatandaşlarımıza anlatmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Daha sonra Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, mahalle başkanlarına hitap etti. Başkan Çelik, "Eğer yoldaşlarınız inanmıyorsa o yolda hedefe varmanız mümkün değil. Peygamberimiz hadisinde İstanbul’un fetholunacağını bildirmiştir. Hadis yorumlanırken denir ki fethin birinci şartı fethe inanmaktır. Rusya’da komünist ihtilali gerçekleştiren Lenin binlerce yandaşıyla bir spor salonunda bir araya gelir ve sonunda der ki bizimle kaç kişi var. Dört kişi ortaya çıkar. Diğerlerini salondan çıkarır ve der ki bu dört kişiyle yürüyeceğiz. Batıl davasında da olsa birbirine inanan dört kişi yola çıkarak hedefe ulaşır. İnanmış olmak önemlidir. Bugün ben inanıyorum ki davasına, liderine, teşkilatlarına inanan kadrolar olarak bir aradayız" dedi.

Başkan Çelik daha sonra belediyenin sekiz yılda gerçekleştirdiği hizmet ve projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Çelik eğitimden kültür - sanata, spordan sosyal yardıma, fen işlerinden park bahçe ve temizlik işlerine kadar yapılan çalışmaların tek tek anlatarak hatırlattı. Şehzadeler Belediyesi’nin Manisa’ya kazandırdığı projelerden de söz eden Başkan Çelik, yapılan yatırımları, hizmete açılan tesisleri anımsatarak gelecek yıllarda da hedefledikleri projeler hakkında bilgi verdi. Manisa’nın en büyük kentsel dönüşüm çalışmasını yaptıklarını kaydeden Başkan Çelik, projenin İshak Çelebi, Bayındırlık, Gediz, Kocatepe ve Dilşikar Mahallelerini kapsadığını belirterek "27 Eylül 2021 tarihinde hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerine başlandı. 1.etap proje alanında tespit edilen 655 konut, 8 ticari bağımsız birimden; 629 konut, 8 ticari birim ile anlaşma sağlanmış olup bu oranda yaklaşık yüzde 96,3’tür. anlaşma sağlanamayan alanların çoğu ise gaip parsellerdir. 1.etapta anlaşma süresi bittikten sonra imzaya gelen hak sahiplerine 2.etaptan hak sahipliliği tanımlandı. Bedel talebinde bulunan 45 hak sahibinden 24’üne belirlenen bedel aktarılmış olup, diğer vatandaşların intikal, vergi veraset işlemleri gibi sebeplerden yazışmaları devam etmektedir. proje alanındaki ilk tahliye ve yıkım işlemi İshak Çelebi Mahallesi 2012 Sokak No:17’de bulunan yığma nitelikli konut için 11 şubat 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Vatandaşlar evlerini boşalttıktan sonra elektrik su kapanış evraklarıyla birlikte belediyemiz kentsel dönüşüm birimine başvurarak takip eden ay itibariyle kira yardımlarını almaktadır. 25 Temmuz 2022 tarihi itibariyle 635 bağımsız birim yıkılmış olup yıkım ve moloz tahliye işlemlerine devam edilmektedir." dedi.

Sancaklıbozköy Mahallesi’nde 400 konutluk TOKİ projesinin tamamlanmak üzere olduğu bilgisini veren Başkan Çelik "Hak sahipleri kurası yapıldı. İnşaat çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Yaklaşık yüzde 80 oranında tamamlandı." dedi.

Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi, Fetih Mescidi restorasyonu Paten ve Kaykay Parkı projesi, Sokak Sağlıklaştırma Projesi gibi devam eden projelerin son durumları hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, hedef projelerinin ise Çavuşoğlu Mahallesi Çok Amaçlı Salon, Sağlık Evi ve Muhtarlık Binası, Tilki Süleymaniye Mahallesi Engelli Bireyler Rehabilitasyon Merkezi, Hayvan Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi, Alaybey Kapalı Pazaryeri, Katlı Otopark ve Kültür Ve Taziye Evi, Sarıalan- Sarıbeyler ve Gökbel Mahallerinde okul bahçelerine çok amaçlı alanlar, Yeni Şantiye, Yeni Harmandalı Çok Amaçlı Salon, Turgut Özal Mahallesi Düğün Salonu projeleri olduğunu söyledi.

Başkan Çelik daha sonra mahalle başkanlarına söz vererek onların talep ve isteklerini dinledi, merak ettikleri konulardaki sorularını yanıtladı.