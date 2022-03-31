Başkan Çelik Kütüphaneler Haftası’nda öğrencilerle buluştu

Kütüphaneler Haftası çerçevesinde Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Millet Kıraathanesi’nde öğrenciler ile bir araya gelen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ilçeye yakın zamanda daha büyük ve modern bir kütüphane kazandıracaklarını müjdeledi. Öğrenciler ile bir süre sohbet eden ve onlara çeşitli nasihatlerde bulunan Başkan Çelik, öğrencilere bir de kitap hediye etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kütüphaneler Haftası vesilesiyle tarihi Kurşunlu Han’da yer alan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Millet Kıraathanesi’nde öğrenciler ile bir araya geldi. Başkan Çelik, “Eski adliye lojmanları olarak bilinen bölgede daha büyük ve modern bir Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi yapıyoruz. Yakın zamanda temelini atacağız. Bu kütüphanemiz okulların açık olduğu dönemde 24 saat hizmet verecek şekilde açık olacak. Millet Kıraathanesi’nden istifade eden vatandaşlarımıza ikram alanında çorba ve çay servisi de ücretsiz olarak yapılacak. Gençlik Merkezimizde 14 sınıfımız ve atölyemiz yer alacak. Liselere hazırlanan öğrenci kardeşlerimiz için düzenleyeceğimiz kurslar ile vatandaşlarımıza yönelik düzenleyeceğimiz meslek edindirme kurslarımız bu sınıf ve atölyelerimizde verilecek.” şeklinde konuştu.

Öğrencilerle kitap okumanın önemi üzerine de sohbet eden Başkan Çelik, kitap okuyan kişilerin sınavlarda daha başarılı olduklarını ifade ederek, bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu ve kitap hediye etti.

Başkan Çelik, daha sonra Şehzadeler Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi’ni ziyaret ederek, buradaki minik öğrenciler ile bir araya geldi. Başkan Çelik miniklerle bir süre sohbet ederek onlara da kitap hediye etti.