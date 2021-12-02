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Başkan Çelik kentsel dönüşümde son durumu açıkladı

Yılın son olağan meclis toplantısında meclis üyelerine Kentsel Dönüşüm projesindeki son durum hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Resmi uzlaşma görüşmeleri 30 Eylül 2021 tarihinde başlamıştır. Projenin 1. etabında yapılacak olan 547 konutun hak sahipleri ile yapılan görüşmelerde yüzde 80’e yakın büyük bir çoğunluğun bu projeye olumlu baktığı gözlenmiştir. TOKİ, 1. etapta yapılacak 547 konut ve 54 dükkanın inşaat ihale çalışmalarını tamamlamış ve ihale gününü 17 Aralık 2021 saat 11.30 olarak belirlemiş ve ilan etmiştir” dedi.

MANİSA 02.12.2021, 11:12
Başkan Çelik kentsel dönüşümde son durumu açıkladı

Yılın son olağan meclis toplantısında meclis üyelerine Kentsel Dönüşüm projesindeki son durum hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Resmi uzlaşma görüşmeleri 30 Eylül 2021 tarihinde başlamıştır. Projenin 1. etabında yapılacak olan 547 konutun hak sahipleri ile yapılan görüşmelerde yüzde 80’e yakın büyük bir çoğunluğun bu projeye olumlu baktığı gözlenmiştir. TOKİ, 1. etapta yapılacak 547 konut ve 54 dükkanın inşaat ihale çalışmalarını tamamlamış ve ihale gününü 17 Aralık 2021 saat 11.30 olarak belirlemiş ve ilan etmiştir” dedi.

Şehzadeler Belediye Meclisi, 2021 yılının son olağan meclis toplantısını Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yaptı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan mecliste Başkan Çelik, kasım ayında belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Başkan Çelik “Geride bıraktığımız yılda Şehzadelerimiz için, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız için birçok önemli karara hep birlikte imza attık. Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Bu gök kubbede hoş bir seda bırakabiliyorsak ne mutlu bizlere diyor; sizlerin ve tüm hemşerilerimizin 2022 yılını şimdiden kutluyorum. Yeni yılın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum.” dedi.

Kasım ayında, hayata geçirecekleri iki önemli yatırımın ihale süreçlerini tamamladıklarını kaydeden Başkan Çelik, “Bunlardan ilki belediyemizin Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi işbirliği ile hayata geçireceği Şehzadeler Aşevi projesinin ihalesi oldu. 897 bin 700 TL bedelle ihalesi yapılan projede, yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Projeyi nisan 2022’de tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz. Adnan Menderes Mahallesi 3. TOKİ Cami sınırlarındaki 3545 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılacak projenin parsel alan büyüklüğü 2 bin 980 metrekaredir. Bu alanın yaklaşık 850 metrekarelik bölümü aşevi binası ve sirkülasyon alanı ile çevre düzenlemesi olarak kullanılacak. Yapıda; 12 metrekarelik idari ofis bölümü, personele hitap edecek olan 10 metrekarelik soyunma odası, 13 metrekarelik kuru depo saklama alanı, 66 metrekarelik pişirme alanı, soğuk hava depo alanları, 62 metrekarelik et/tavuk, sebze ve hamur hazırlık alanları, 30 metrekarelik bulaşıkhane gibi bölümler yer alacak” dedi.

Çok amaçlı salon, muhtarlık binası ve sağlık evi projesi

İhale süreci tamamlanan diğer bir yatırımın Çavuşoğlu Mahallesi’nde yapılacak Çok Amaçlı Salon, Muhtarlık Binası ve Sağlık Evi projesi olduğunu ifade eden Başkan Çelik “1 milyon 22 bin TL bedelle yüklenici firmayla sözleşme imzalandı, yer teslimi yapıldı. Yapım işinin 2022 yılı haziran ayı sonunda bitirilmesi planlanmaktadır. Projedeki yapılar 810 metrekarelik parsel üzerinde toplam 270 metrekarelik inşaat alanını kapsayacak. Bunun 220 metrekaresi çok amaçlı salona ve 50 metrekaresi muhtarlık ve sağlık evine ait olacak. Çok amaçlı salon; 150 metrekarelik düğün salonu, 10 metrekarelik gelin odası, 10 metrekarelik mutfak ve toplam 15 metrekarelik tuvalet ve depo mekanlarından oluşacak. Düğün, sünnet, nişan vb. etkinliklerin yanı sıra halkımızın mevlid, toplantı ve ramazan ayı etkinliklerine de ev sahipliği yapabilecek. Parselin batı tarafında da 50 metrekarelik kapalı alanı bulunan etrafı beton kilit parke ile çevrili muhtarlık ve doktor kullanım amaçlı modern mimari ve malzemeler ile hazırlanmış yapı yer alacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Çelik daha sonra Şehzadeler Belediyesi’ne alınan yeni araçlar ile belediyenin yapacağı Skate Park için verilen bakanlık desteği hakkında da bilgi verdi.

“Resmi görüşmeler başladı, yüzde 80 memnuniyet var”

Belediyenin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve emek harcadığı, Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve Dilşikar Mahallelerinde hayata geçirilecek Kentsel Dönüşüm projesindeki son durum hakkında da bilgi veren Başkan Çelik şöyle, “Kentsel Dönüşüm projesi resmi uzlaşma görüşmeleri, 30 Eylül 2021 tarihinde başlamıştır. Projenin 1. etabında yapılacak olan 547 konutun hak sahipleri davet edilerek, yüzyüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmelerde yüzde 80’e yakın büyük bir çoğunluğun bu projeye olumlu baktığı gözlenmiştir. 457 konut hak sahibiyle birebir görüşme sağlanmış, bu konut hak sahiplerinden 287’inin olumlu, 93’ünün projeyle ilgili olumsuz yanıt verdiği tespit edilmiştir. Yine 77 hak sahibi de kararsız olarak görüş bildirmiştir. Bu görüşmelerin sonucunda 185 konutun sahibi ile resmi sözleşme imzalanmıştır. Bu görüşmelerimiz devam ederken TOKİ Kentsel Dönüşüm projemizin 1. etabını kapsayan 547 konut ve 54 dükkanın inşaat ihale çalışmalarını tamamlamış ve ihale gününü 17 Aralık 2021 saat 11.30 olarak belirlemiş ve ilan etmiştir. Bu arada Kasım sonu bitmesi planlanan görüşme süreci, bakanlığımıza yaptığımız talep sonucunda yılsonuna kadar uzatılmıştır. Bu süre içerisinde hak sahibi vatandaşlarımızla istenen çoğunlukta imza sağlanırsa ihale geçerli olacak ve 650 gün içinde 547 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecektir” dedi.

Başkan Çelik’in konuşmalarının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 20 madde görüşülerek karara bağlanırken; ocak ayı meclis toplantısının 4 Ocak 2022 Salı günü saat 17: 00’da yapılacağı belirtildi.

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