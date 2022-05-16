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Başkan Çelik gençlere verdiği sözü tuttu

Şehzadeler Belediyesi’nin düzenlediği Gençlik Festivali’nde üniversite öğrencileri gönüllerince bir akşam yaşadı.

MANİSA 16.05.2022, 12:43
Başkan Çelik gençlere verdiği sözü tuttu

Şehzadeler Belediyesi’nin düzenlediği Gençlik Festivali’nde üniversite öğrencileri gönüllerince bir akşam yaşadı.

Ramazan ayında Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan üniversite öğrencilerinin sahur sofrasına konuk olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, üniversite öğrencileri ile birlikte etkinlikler yapabileceklerinin sözünü vermiş ve bayram dönüşü ilk etkinliklerini sınavlara moral olsun diye yapabileceklerini duyurmuştu. Başkan Çelik, gençlere verdiği sözü tuttu ve tarihi Kurşunlu Han’da üniversite öğrencileri için Gençlik Festivali düzenlendi.

“Getirin projenizi, belediye başkanı yanınızda”

Festivalde öğrenciler ile birlikte olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi olarak Türkiye’de bir ilke imza atarak, sadece üniversite öğrencilerinin katılabileceği bir gençlik kulübü kurduklarını anımsatarak şöyle konuştu: “Biz üniversiteli kardeşlerimize diyoruz ki; üretin, tasarlayın gelin birlikte hayata geçirelim. Konuşmak, eleştirmek en kolayıdır. Boş adamlar çok rahat eleştiri yaparlar. Ama sorumluluk sahibi insanlar tespit ettikleri sorunlarla ilgili çözüm önerilerini ortaya koyarlar, bunu hayata geçirirler. İşte bu noktada biz de diyoruz ki yarınlarımızın teminatı genç kardeşlerimiz tespit ettikleri sorunları bunlara çözüm önerilerini, projelerini ne varsa kurduğumuz bu gençlik kulübüne getirsinler, daha sonra biz de destekçileri hamileri olalım ve birlikte hayata geçirelim. Dolayısıyla şehrin yönetimiyle ilgili, hizmetlerle ilgili bir projeyi hayata geçirmek için hiçbirinizin bin bir zahmetle seçim kampanyası yapıp, belediye başkanı olmasına şu anda gerek yok. Getirin projenizi belediye başkanı yanınızda.”

“Tüm üniversiteli kardeşlerimizi kulübümüze bekliyoruz”

Davetlerinin Manisa’daki tüm üniversite öğrencileri için geçerli olduğunu kaydeden Başkan Çelik, “Eğer gençlik kulübümüze aranızda henüz katılmayanınız varsa katılın. Oradaki etkinliklere katılın ki fikirlerinizden, önerilerinizden bizler de istifade edebilelim.” dedi.

Etkinliğin festival ile sınırlı kalmayacağını ve daha çok bir araya geleceklerini belirten Başkan Çelik, “Biraz önce gençlik lideri kardeşlerimle sohbet ettik. Burayı çok beğendiler. Kurşunlu Han avlusunun genişliği bakımından örnek tarihi yapılardandır. Sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler burada yapılabilir. Etkinlikleriniz için burayı emrinize amade hale getiririz. Biz daha fazla etkinliği birlikte yapalım arzusundayız. 3 Haziran’da Cumhuriyet Meydanında konserlerimiz olacak. Kimseye o gün için söz vermeyin. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz” diye konuştu.

“Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı”

Bu yıl üniversiteler açılırken Manisa’ya gelip de ilk etapta kalacak yer sorunu yaşayan yüzün üzerinde üniversite öğrencisinin barınma sorununu çözdüklerini ifade eden Başkan Çelik şöyle konuştu: “Yüzün üzerinde kardeşimizi otellerde misafir ettik. Kardeşlerimizi sokakta bırakmayız dedik. Ev, yurt ayarlayıncaya kadar Anadolu’nun dört bir yanından gelen kardeşlerimiz, emanetimiz olarak, misafirimiz oldular. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Öyle resmiyete gerek yok, bir ağabeyiniz olarak bana ulaşmanız yeterli. Elimizden gelen ne varsa sizin için yapabilmenin çaba ve gayretinde oluruz. Katılımınız için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz.”

Çalınan şarkılar, çekilen halaylar, oynanan halk oyunları eşliğinde üniversiteliler festivalde doyasıya eğlenerek gönüllerince bir akşam geçirirken, festivalde yapılan çekilişle şanslı gençlere diz üstü bilgisayar ve tablet de hediye edildi.

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