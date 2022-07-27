Başkan Çelik Fetih Mescidi restorasyonunda incelemelerde bulundu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediyenin restorasyonunu yaptığı, Manisa’nın fethinin sembolü olan Fetih Mescidi şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Başkan Yardımcısı Bilal Demir ile birlikte, belediyenin restorasyonunu yaptığı Manisa’nın fethinin sembolü olan Fetih Mescidi şantiyesinde incelemelerde bulundu. Şantiye görevlileri ve teknik ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Çelik, incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Fetih Mescidi’nin 1313 yılında Manisa’nın Saruhan Bey tarafından fethedildikten sonra yaptırıldığını anımsatan Başkan Çelik, burasıyla ilgili uzun yıllardır çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek şöyle devam etti; " Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz önderliğinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz buranın rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanıp, 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan geçmesi noktasında ciddi gayret sarf ettiler. Ardından da biz bu eserin restorasyonunu Şehzadeler Belediyesi olarak üstlendik. İhalesini de 2,5 milyon TL bedelle yaptık. Kurulun onay verdiği aslına uygun bir şekilde restore ediyoruz."

Çalışmaların sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Çelik, kurul üyelerinin de zaman zaman gelerek çalışmaları inceldiklerini ve yönlendirmelerini de yaptıklarını söyledi. Başkan Çelik "Hedefimiz 2023 yılı içerisinde Manisa’nın fethinin sembolü olan, ilk yapılan mescid olan mescidin restorasyonunu tamamlayarak açılışını gerçekleştirmektir. Mescidin hemen yan tarafında aynı tarihten kalma bir de çeşme var. O çeşmeye de yayla suyu çektik. Nasip olursa o çeşmeyi de aslına uygun şekilde yapacağız. Akabinde de burası Manisa’da ilk yapılan mescid olma sıfatıyla ibadete açılacak ve Manisalılar gelip burada ibadet ederek, ecdadını rahmetle anabilecek." diye konuştu.

Mescidin restorasyonuyla birlikte bölgenin de daha güvenli hale geleceğini belirten Başkan Çelik, çalışmanın bölgede yapılacak diğer çalışmaların da tetikleyici unsuru olacağını söyledi. Bölgedeki diğer eserlerin de adım adım ayağa kaldırılacağına inandığını sözlerine ekleyen Başkan Çelik "Restorasyonun ardından mevcut surların güçlendirilmesi gündeme gelecek. Yıldan yıla burası Şehzadelerin turizm lokasyonunda önemli bir yer oluşturacaktır diye düşünüyorum. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada çalışan ustaların da ellerine, emeklerine sağlık. Kazasız belasız tamamlayıp ibadete açmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.