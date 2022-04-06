Başkan Çelik Erasmus öğrencilerine kırsal hizmetlerini anlattı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Kırsalda yaşayan dezavantajlı gençlerin kalkındırılması” adlı Eramus Projesi çerçevesinde Manisa’ya gelen 4 farklı ülkeden 35 öğrenciyi belediyede misafir etti. Başkan Çelik, misafir öğrencilere Manisa ve Şehzadeler hakkında bilgi vererek, onlara belediyenin kırsal bölgelerde yaşayanlar için yaptığı hizmetleri anlattı.

Magnesia Youth Gençlik Grubu’nun, Avrupa Birliği Erasmus Projesi çerçevesinde hayata geçirdiği “Kırsalda yaşayan dezavantajlı gençlerin kalkındırılması” adlı proje dolayısıyla İspanya, Yunanistan, Letonya ve Türkiye’den 35 öğrenci Manisa’ya geldi. Manisa’da çeşitli etkinlikler gerçekleştiren öğrenci heyeti Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i de ziyaret ederek, belediyenin kırsalda gerçekleştirdiği çalışmaları hakkında bilgi aldı. Erasmus öğrencilerini Encümen Salonu’nda ağırlayan Başkan Çelik, Erasmus projeleri ile ülkemizden öğrencilerin yurt dışına, oralardan da Türkiye’ye gelmesinin önemli olduğuna değinerek, “Öğrenci kardeşlerimiz bu sayede gittikleri yerlerin kültür, eğitim ve sosyo ekonomik hayatlarına dair fikir edinebiliyor.” dedi.

Proje heyetine, Şehzadeler Belediyesi’nin kırsal bölgede yaşayan vatandaşlar ve ilçe üreticileri için yaptığı hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Çelik, öğrencilerin ilçeye dair yönelttiği soruları da yanıtladı. Proje heyeti kendilerini misafir eden Başkan Çelik’e ziyaretleri anısına plaket verirken, Başkan Çelik de misafirlerine Manisa’nın meşhur Çekirdeksiz Sultani Üzümünden hediye etti.